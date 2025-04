AppleTV+: confira as estreias de filmes e séries em abril de 2025 no streaming

A- A+

Jon Hamm, o inesquecível Don Draper de "Mad Men", está de volta à TV na série "Seus amigos e vizinhos", a grande novidade de abril da Apple TV+. Na série, ele interpreta um gestor de fundos imobiliários que, sem trabalho, começa a roubar as casas do bairro onde mora. Os segredos dos vizinhos, então, vêm à tona à medida que ele entra nas casas.

Confira outras estreias do streaming da Apple para o mês de abril de 2025.





SÉRIES

Dia 11

Seus Amigos e Vizinhos

Após ser demitido, Andrew “Coop” Cooper (Jon Hamm), um gestor de fundos de investimento que ainda está lidando com seu divórcio recente, recorre a roubos de casas de seus vizinhos na extremamente abastada comunidade de Westmont Village. Porém, ele logo descobre que os segredos e casos escondidos atrás das ricas fachadas são mais perigosos do que ele imaginava.

Dia 16

Vidas Processadas

Esta comédia familiar surrealista ambientada no Vale de San Fernando (Califórnia, EUA), em 1969, que conta a história dos Chambers, uma família excêntrica que persegue sonhos grandiosos e aparentemente impossíveis, sem se deixar levar pela realidade do mundo. Quando Hampton Chambers é libertado da prisão, o tão esperado reencontro familiar não acontece exatamente como ele havia planejado.

Dia 18

Jane, 3ª temporada

Ava Louise Murchison é a personagem Jane Garcia, uma ambientalista em formação, de 9 anos de idade, em uma missão para salvar animais ameaçados de extinção. Usando sua poderosa imaginação, Jane leva seus melhores amigos David, vivido por Mason Blomberg , e Greybeard, o chimpanzé, a grandes aventuras para ajudar a proteger animais em todo o mundo.

Dia 25

WondLa - A Trilogia, 2 ª temporada

Essa história futurista de passagem para a vida adulta acompanha Eva 9, de dezesseis anos, em sua jornada épica, quando ela descobre verdades surpreendentes sobre seu passado e o mundo que ela chama de lar. Continuando a partir do chocante suspense da primeira temporada, Eva é atraída para a esperança de um novo lugar para viver - mas descobertas só levam a mais perguntas sem respostas.

Dia 30

Carême – O Rebelde da Culinária

A série segue a história empolgante do primeiro chef celebridade do mundo, Antonin Carême, que partiu de uma origem humilde em Paris para o topo do estrelato culinário da Europa do período napoleônico (início do século XIX). Enquanto ele sonha em se tornar o chef mais famoso do mundo, seu talento e ambições atraem as atenções de renomados e poderosos políticos, que o usam como espião para a França.

