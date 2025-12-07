A- A+

MÚSICA Apresentação do Coral Caixa de Natal abre ciclo natalino no Marco Zero A 11ª edição do evento organizado pela Caixa Cultural Recife teve show de crianças e adolescentes com participação especial dos artistas Roberta Sá e Hamilton de Holanda

A 11ª edição da tradicional Caixa de Natal emocionou e encantou o público que esteve presente na Praça do Marco Zero, no Bairro do Recife, neste domingo (7).

O evento gratuito, organizado pela Caixa Cultural Recife, abriu o ciclo natalino na região central da capital pernambucana com a apresentação de um coral de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social.

Da varanda do prédio da Caixa Cultural do Recife, a apresentação de uma hora e meia contou com as participações especiais da cantora Roberta Sá e do bandolinista Hamilton de Holanda.

O coral dos jovens cantou músicas clássicas do período natalino, como “Noite Feliz” e “Sino de Belém”, junto a canções da cultura popular do frevo, MPB e forró.

O espetáculo Caixa de Natal é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife e pelo Conselho Internacional de Festivais Folclóricos e Artes Tradicionais (CIOFF / Unesco).

De acordo com o idealizador e coordenador geral do Caixa de Natal, Luiz Carlos Filho, o Lulinha, a apresentação na noite consagra o trabalho de uma série de profissionais ao longo do ano com objetivo de levar amor ao público.

“40 crianças e adolescentes ocuparam as janelas através de um processo seletivo. Foi um trabalho duro, com aulas semanais de canto e coral, todos os sábados das 7h às 12h. Não é fácil manter o projeto, mas todos os anos conseguimos chegar no resultado final que é levar amor para o Marco Zero. O Caixa de Natal, antes de tudo é amor. Para estar no Caixa de Natal, a pessoa tem que se transformar primeiro. Esse é o recado que as crianças conseguem passar nas janelas”, afirmou o idealizador.

Neste ano, mais de 180 profissionais se envolveram de forma direta na realização do evento.

O Coral Caixa de Natal com crianças e adolescentes teve a condução dos regentes Gilvan Lucas, Gleyce Vieira. Outras participações na organização foram da coreógrafa Bruna Renata, arranjos de Tovinho e figurinos de Francisco Camara.

Emoção

Presente pela terceira vez no Caixa de Natal, o bandolista Hamilton de Holanda, vencedor de quatro Grammys Latinos, teve mais uma participação especial.

O artista, que contribuiu com um repertório composto por música própria e de grandes músicos nacionais como Gilberto Gil, Milton Nascimento, Djavan e Zé Ramalho, considera o projeto essencial para a transformação dos jovens.

“Me sinto orgulhoso de fazer parte desse projeto. Não é algo de uma noite só, mas de um ano inteiro de preparação, repertório com as crianças aprendendo e praticando as músicas. É algo coletivo muito potente e forte. Ver o Marco Zero com um mar de gente, com todo mundo vibrando positivamente, isso dá qualidade de vida e traz esperança para as pessoas”, destacou.

Evento gratuito, o Caixa de Natal realizou em mais uma edição a campanha de Caixa de Natal Sem Fome, em parceria com a Ação da Cidadania, que convidou o público a doar 1kg de alimento não perecível. A quantidade de alimentos arrecadados será divulgada durante a semana.

