Apresentação emocionante de Tracy Chapman no Grammy leva ''Fast Car'' ao topo entre mais ouvidas

A cantora Tracy Chapman emocionou o público do Grammy neste domingo, 4, ao subir ao palco da cerimônia para cantar ''Fast Car'', um de seus sucessos mais marcantes. A artista se apresentou ao lado de Luke Combs, cantor indicado à categoria de Melhor Performance Country Solo por um cover da música.

O momento era muito esperado, já que a artista não canta publicamente há vários anos. Enquanto Chapman se apresentava, era possível ver diversos grandes artistas da nova geração, como Taylor Swift, em pé. Ao final, a artista foi ovacionada pelos presentes.

A apresentação fez com que muitos sentissem saudade da música, lançada no álbum Tracy Chapman, de 1988, e voltassem a ouvi-la. Conforme informações da rádio Aspen Public Radio, a canção chegou ao primeiro lugar no iTunes dos Estados Unidos momentos após a cerimônia.

O disco ''Tracy Chapman'' também figurou em primeiro lugar no ranking. O impacto da apresentação ainda foi sentido no Brasil: nesta segunda-feira, 5, a música apareceu em oitavo lugar na lista das mais baixadas na plataforma da Apple.

A versão de Luke Combs não foi premiada no Grammy neste domingo, mas a cantora venceu na categoria Performance Vocal Pop Feminina pela canção em 1989.



Além disso, ''Fast Car'' foi reconhecida como Música do Ano no Country Music Association Awards no ano passado, o que fez de Tracy Chapman a primeira compositora negra a vencer a categoria na história da premiação

O Grammy 2024 premiou nomes como Taylor Swift, Miley Cyrus e Billie Eilish em uma cerimônia marcada pelo protagonismo feminino.

