Apresentador do 'Pânico', Emilio Surita se pronuncia após cirurgia para retirada de tumor

O apresentador Emilio Surita, do programa Pânico, da rádio Jovem Pan, voltou a aparecer na televisão nesta quarta-feira, depois de ter passado mais de uma semana afastado. Aos 61 anos, ele teria sido internado após o diagnóstico de câncer no intestino e feito uma cirurgia no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo.

"Estou bem, estou tranquilo. Vou fazer todo o tratamento, mas estou perfeito. Exames bons, graças a Deus e graças à equipe médica também. O doutor Carlos David, que também foi um anjo em minha vida", disse Surita nesta quarta.

A informação de que o apresentador havia sido internado foi divulgada nesta terça-feira pelo jornalista Odair Del Pozzo nas redes sociais. A última edição do programa apresentado por Surita tinha ocorrido no dia 5 de maio, uma sexta-feira. Depois disso, o humorista Daniel Zukerman assumiu o comando.

Nas redes sociais, o deputado federal Eduardo Bolsonaro chegou a publicar: “Emilio Surita não é apenas uma lenda do rádio, mas também uma pessoa educada, justa e respeitosa no trato com o próximo (algo muito raro de ver na imprensa)”.

Ele ainda escreveu: “Neste momento difícil, faço votos de uma pronta melhora. Estamos orando por sua saúde, força aí!”. Já o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse: “Desejo uma pronta recuperação ao grande Emílio Surita. Você está em nossas orações! Deus está cuidando de tudo!”.

