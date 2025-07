Apresentador Edu Guedes passa por cirurgia de câncer de pâncreas

A- A+

O apresentador e chef Edu Guedes fez uma cirurgia no sábado, 5, como parte do tratamento de um câncer de pâncreas, em São Paulo.



A informação foi confirmada pelo portal de notícias Gshow, da Globo, com a assessoria do apresentador.

O Estadão entrou em contato neste domingo, 6, com as assessorias de Guedes e de Ana Hickmann, a esposa dele, em busca de atualizações sobre o estado de saúde, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.



O chefe de cozinha trabalha na televisão desde 1998, com passagens por programas como Mulheres, Tudo a Ver e Hoje Em Dia. Hoje, ele apresenta o Top Chef, na Band.

Veja também