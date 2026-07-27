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Apresentador Fred Bruno anuncia que será pai pela segunda vez

Fred preferiu preservar a gravidez durante os primeiros meses para viver esse momento com mais tranquilidade ao lado da família

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Apresentador Fred Bruno anuncia que será pai pela segunda vezApresentador Fred Bruno anuncia que será pai pela segunda vez - Foto: Redes Sociais / Reprodução

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Fred Bruno emocionou os seguidores ao anunciar que será pai pela segunda vez. O influenciador e apresentador compartilhou a novidade nas redes sociais por meio de um vídeo publicado no domingo, 26, revelando que ele e a companheira, Indi Lunar, estão à espera do primeiro filho do casal.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Fred Bruno (@fred)

Na publicação, Fred contou que preferiu preservar a gravidez durante os primeiros meses para viver esse momento com mais tranquilidade ao lado da família. Além de celebrar a chegada do bebê, ele destacou que a decisão também respeita o desejo de Indi, que não é uma figura pública e opta por manter sua vida pessoal longe dos holofotes.

Durante o vídeo, Fred refletiu sobre como a paternidade transformou sua vida desde o nascimento de Cris, de 5 anos, fruto do antigo relacionamento com a influenciadora Bianca Andrade, a Boca Rosa.

"Há cinco anos eu descobri a minha melhor versão como pessoa, descobri talvez até minha missão na Terra, que é a paternidade. Sim, eu vou ter o meu segundo neném."

Chá revelação
Além de anunciar a gravidez, Fred mostrou imagens do chá revelação, realizado apenas com familiares e amigos próximos. Segundo ele, o casal decidiu dividir o momento com os seguidores por considerar a ocasião especial demais para permanecer apenas entre pessoas próximas.

"Foi um momento bonito demais para não dividir com vocês. O mais importante é que esse bebê já está chegando cercado de muito carinho e muito amor."

Na legenda da publicação, o influenciador também reforçou a felicidade com a nova fase da família e desejou uma gestação tranquila para Indi.

Outro ponto destacado por Fred foi a emoção de imaginar Cris assumindo o papel de irmão mais velho. O influenciador contou que essa é uma das imagens que mais passa por sua cabeça desde que descobriu a gravidez.

"Uma cena que não sai da minha cabeça é imaginar o Neneco cuidando de um novo grande amor da minha vida. Eu tenho o privilégio de ter um irmão, e ele também vai ter esse privilégio Estou realmente muito feliz."

A chegada do bebê marcará um novo capítulo na vida de Fred Bruno, que afirmou estar ansioso para reviver a experiência da paternidade e acompanhar o crescimento dos dois filhos lado a lado.

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