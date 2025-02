A- A+

Polêmica Apresentadora argentina abandona telejornal ao vivo: "Não dá para trabalhar assim" Comentário de um de seus colegas teria feito com que a jornalista Mariela Fernàndez saísse do estúdio de gravação do telejornal Crónica TV.

Na última terça-feira (25), vários usuários nas redes sociais compartilharam um vídeo em que a apresentadora argentina Mariela Fernández abandona a transmissão ao vivo do telejornal Crónica TV.

O momento, que gerou grande repercussão entre os telespectadores do programa, ocorreu depois que a jornalista anunciou que iriam falar sobre as previsões do tempo no país enquanto apontava para a tela do estúdio.

No entanto, a imagem que apareceu para Fernández estava relacionada ao congestionamento de trânsito, o que rapidamente a irritou, levando-a a expressar:

“Não dá para trabalhar assim”.

Apesar da tentativa de seu colega, Gustavo Chapur, de dialogar com ela para acalmá-la, a apresentadora optou por sair do estúdio de televisão, fazendo com que as câmeras focassem nas estatísticas sobre os principais acessos rodoviários.

Diante do incidente inesperado, o jornalista Santiago Riva Roy conversou com alguns funcionários do telejornal Crónica TV para entender o que havia acontecido com Mariela Fernández durante seu expediente.

De acordo com os detalhes revelados pelo comunicador, a reação da jornalista foi causada por um comentário mal-intencionado feito pelo produtor do programa e por uma falha no sistema de áudio entre a central de controle e ela.

Nesse sentido, ele destacou que, assim que a apresentadora ouviu as palavras ofensivas dessa pessoa, sentiu-se atacada e preferiu abandonar a transmissão do telejornal sem pensar na reação dos telespectadores.

Apesar do ocorrido, na edição desta quarta-feira, 26 de fevereiro, Mariela Fernández reapareceu diante das câmeras do Crónica TV e explicou aos argentinos que o episódio protagonizado por ela na manhã de terça-feira foi causado por um “grito da produção” que ouviu pelo ponto eletrônico.

A jornalista também afirmou ao público que a emissora para a qual trabalha é um grupo pelo qual tem muito carinho e que problemas técnicos são normais na televisão.

Diante disso, diversos internautas reagiram às palavras da comunicadora e comentaram que os jornalistas têm um trabalho no qual estão constantemente expostos à pressão, o que muitas vezes pode gerar desentendimentos entre os membros da equipe.

