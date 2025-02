Aprovação de ''Ainda Estou Aqui'' sobe no Rotten Tomatoes; confira desempenho

A- A+

O sucesso internacional de "Ainda Estou Aqui" se vê refletido no bom desempenho que o filme vem tendo com o público e com a crítica especializada. O site Rotten Tomatoes, agregador de avaliações de críticos de cinema de todo mundo, traz o filme brasileiro com uma aprovação de 97% por parte da crítica, além de 98% por parte do público.

O aumento na aprovação faz com que "Ainda Estou Aqui" amplie sua liderança como indicado a melhor filme mais vem avaliado no RT. " Anora" e " O Brutalista" estão empatados com 94% de aprovação, seguidos por " Conclave" (93%) " Duna: Parte 2" (92%), " Nickel Boys" (90%), " A Substância" (89%), " Wicked" (88%) e " Um Completo Desconhecido" (81%). Na lanterna aparece "Emilia Pérez", filme com recorde de indicações no ano (13), com apenas 72% de avaliações positivas.

O filme de Walter Salles estrelado por Fernanda Torres já arrecadou US$ 3,5 milhões nas bilheterias americanas, sendo o terceiro longa nacional de maior sucesso na história do país.

Seguindo a trajetória internacional, o longa chegou aos cinemas de Espanha, México, Argentina, Uruguai, Equador e Peru nesta semana. Aproveitando o lançamento do filme em países latino-americanos, o diretor mexicano Alejandro González Iñárritu voltou a falar sobre a obra brasileira: "Walter Salles faz brilhar a luz do cinema por uma fenda na intransponível muralha da violência. Um filme de profunda elegância e delicadeza, apesar da brutalidade que retrata".

No Brasil, "Ainda Estou Aqui" completa 16 semanas em cartaz, totalizando 5,1 milhões de espectadores.

