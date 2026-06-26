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SÉRIES "Clássico millennial", "Aquamarine" ganhará série com volta de Emma Roberts A atriz também assinará a produção da nova série ao lado de Elizabeth Allen Rosenbaum, diretora do filme de 2006

Lançado em 2006 e sucesso entre os pré-adolescentes da época, o filme "Aquamarine" será transformado em série para o Disney+ e o Disney Channel. A produção teve um piloto autorizado pelo estúdio, com Emma Roberts, estrela do longa original, retornando ao papel de Claire depois de 20 anos.

A atriz também assinará a produção da nova série ao lado de Elizabeth Allen Rosenbaum, diretora do filme de 2006. O roteiro do piloto será escrito por Sarah Watson, de "Percy Jackson e os Olimpianos".

Adaptação do livro de Alice Hoffman, "Aquamarine" segue a sereia homônima, vivida por Sara Paxton, que deixa o mar para fugir de um casamento arranjado. Encontrada por Claire e Hailey (Joanna "JoJo" Levesque), ela pede ajuda das duas para conquistar um salva-vidas local.

A série, obviamente, se passará anos depois, e acompanhará Coral, uma jovem que se muda para uma cidade praiana. Lá, ela descobre que sua mãe, sumida há anos, na realidade é uma sereia. Essa verdade desperta poderes mágicos dentro da garota, que agora precisa impedir que as ondas engulam seu novo lar.

Por enquanto, a série de "Aquamarine" não tem data para estrear. Atualmente, o filme não pode ser encontrado no streaming no Brasil.

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