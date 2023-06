Aquarius: conheça a plataforma de streaming brasileira focada no bem-estar

A- A+

É cada vez mais diversificada a lista de plataformas de streaming disponíveis no Brasil. Lançada neste mês de junho, a Aquarius chega como mais uma opção nesse mercado já tão competitivo, mas com um diferencial: seu foco está em produções de audiovisual sobre o bem-estar e a saúde do corpo, da mente, das sociedades e do meio ambiente.



Quem idealizou a plataforma foi Bruno Wainer, sócio e CEO da Downtown Filmes, distribuidora por trás de sucessos nacionais de bilheteria, como a franquia “Minha Mãe é Uma Peça”. A criação do serviço veio após uma “crise de angústia devastadora” vivenciada pelo empresário em 2020, na qual ele recorreu a um psiquiatra, aliando meditação, terapia, psicanálise, livros e documentários.



“Uma das ferramentas da terapia era ver filmes sobre autoconhecimento e aquele processo não apenas me tirou do fundo do poço, mas me fez olhar a vida de outra forma. Notei que os filmes me chegavam sempre de modo obscuro, sem qualidade, sem legendas. Ai, tive o insight. Resolvi criar Aquarius para compartilhar com o máximo possível de pessoas os benefícios que obtive”, afirma.



Bem-estar em todos os níveis

Gabriel Wainer, filho de Bruno, está à frente da operação. Já o trabalho de curadoria é assinado pelo jornalista, pesquisador e dramaturgo Luiz Felipe Reis. O conteúdo é dividido em seis categorias: Espiritualidade, Saúde & Bem-Estar, Meio Ambiente, Ciência & Tecnologia, Artes e Saber & Sociedade.



“Já compramos 200 títulos e mais de 500 já foram vistos e aprovados. Qualidade cinematográfica, mensagens positivas e conteúdo relevante dentro das temáticas que a plataforma aborda são os critérios de seleção”, afirma o idealizador.







O catálogo traz filmes sobre meditação e espiritualidade com personalidades como Sharon Salzberg, Dokushô Villalba e Krishna Das. As questões ambientais estão presentes em títulos como "O sal da terra" (2014) e "Greta Thunberg - Rebel with a cause" (2020). Clássicos da psicologia e da mitologia, como "Joseph Campbell and the power of myth" (1988), compõem a seleção, junto com documentários de arte como "John Lennon – The dreamer".



Intiuição e curadoria

Segundo o seu fundador, a empresa está fundada em dois pilares fundamentais: uma navegação intuitiva, fácil e agradável e uma curadoria rigorosa. “Trata-se de um empreendimento quase artesanal. Diferentemente da maioria das plataformas, a Aquarius tem um projeto de curadoria minucioso e de alta qualidade, voltada para um público que esteja aberto para aprender e evoluir. É um espaço em que as pessoas podem encontrar saídas para as suas angústias, buscando a evolução e uma vida mais solidária, plena e feliz”, aponta.



Logo em seu mês de estreia, a iniciativa já apresenta ao público um lançamento exclusivo. O documentário autobiográfico “Eu”, primeiro longa-metragem dirigido pela atriz Ludmila Dayer, chega ao catálogo no dia 29 de junho. A obra, que tem a cantora Anitta como produtora associada, retrata o processo de autoconhecimento e recuperação de Ludmilla, que foi diagnosticada recentemente com a síndrome do pânico e o vírus Epstein-Barr.



“Outros filmes nacionais e internacionais inéditos já estão sendo negociados e também teremos a produção de conteúdo original. Além disso, já há filmes no catálogo que só estão disponíveis na plataforma”, adianta.



A plataforma pode ser acessada por meio de dispositivos como celular, SmarTv e Web. Pagando uma mensalidade que custa a partir de R$ 27,90, o assinante pode criar playlists com seus filmes favoritos ou aqueles que pretende assistir depois. Por enquanto, o serviço está disponível apenas no Brasil, mas seus responsáveis não descartam a possibilidade de expandir para outros mercados no futuro.

