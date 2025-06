Aquela entrevista com Clint Eastwood realmente aconteceu? Mais ou menos

A- A+

Clint Eastwood tinha muito a dizer na entrevista à "Kurier", uma pequena publicação austríaca. Ou não? A verdade parece estar em algum lugar no meio termo depois que o ator e diretor de 95 anos acusou o jornal de publicar uma sessão de perguntas e respostas "falsa" relatando uma conversa que ele não teve. A entrevista, publicada em 30 de maio, incluía reflexões de Eastwood sobre o estado de Hollywood, sua idade e vontade de continuar trabalhando.

Na segunda-feira, o astro contestou a entrevista por completo. E, na terça-feira, a publicação respondeu dizendo que, embora as citações fossem reais, não eram de uma conversa contínua de perguntas e respostas, mas sim recuperadas de uma série de entrevistas conduzidas diante de um grupo de repórteres. A revista disse ainda que a repórter deveria ter deixado isso claro.

A conclusão da saga confusa veio depois que algumas citações selecionadas circularam pela internet. Nelas, Eastwood dizia que "não há razão para que um homem não possa melhorar com a idade".

Quando questionado sobre as mulheres em sua vida, ele disse que não se preocupava com as diferenças de idade. "Embora eu sempre tenha sido mais velho que minhas esposas em algum momento, me sinto tão jovem quanto elas, pelo menos mentalmente", dizia. "E fisicamente, ainda estou bem, então espero que ninguém precise se preocupar comigo por muito tempo."

Mas talvez o que tenha gerado a maior reação foi sua resposta a uma pergunta sobre o estado de Hollywood. Eastwood é citado dizendo que ansiava pelos dias em que "todo mundo tinha uma nova ideia".

"Vivemos em uma era de remakes e franquias", disse ele. "Filmei sequências três vezes, mas não me interesso por isso há muito tempo. Minha filosofia é: faça algo novo ou fique em casa."

E Eastwood fez muitas coisas novas. Ele dirigiu 42 filmes, mais recentemente "Jurado Nº 2", ganhou cinco Oscars e recebeu a Palma de Ouro pelo conjunto da obra em 2009. Ele também fez um discurso na Convenção Nacional Republicana de 2012, dirigido principalmente a uma cadeira vazia.

O cineasta divulgou um comunicado dois dias após a publicação inicial da entrevista. "Algumas notícias sobre mim apareceram recentemente no noticiário", dizia o comunicado compartilhado com o site "Deadline". "Decidi esclarecer as coisas. Posso confirmar que completei 95 anos. Também posso confirmar que nunca dei entrevista a uma publicação austríaca chamada 'Kurier', ou a qualquer outro repórter nas últimas semanas, e que a entrevista é totalmente falsa."

Na manhã de terça-feira, a "Kurier" acrescentou um aviso à entrevista, afirmando que as acusações de Eastwood estavam sendo investigadas. Algumas horas depois, eles emitiram um comunicado adicional.

"A entrevista obviamente não era fictícia nem falsa", diz o comunicado. A revista acrescentou que a autora, Elisabeth Sereda, disse que esteve com Eastwood para cerca de 18 mesas-redondas por meio da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, da qual ela faz parte. Os jornalistas presentes recebem transcrições das conversas, que podem usar livremente.

“A entrevista publicada na 'Kurier' foi um resumo das conversas dela com o astro", diz o comunicado. “Neste artigo publicado recentemente, ela infelizmente não esclareceu que não se tratava de uma entrevista atual, mas sim de um resumo.”

Em um e-mail, Sereda afirmou que Eastwood concedeu 14 entrevistas à Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood. Ela disse que foi convidada pela "Kurier" para escrever uma coletânea de "melhores momentos" em homenagem ao 95º aniversário do ator, com citações das muitas entrevistas que ele concedeu ao longo dos anos.

"Portanto, embora o Sr. Eastwood possa não estar familiarizado com a publicação 'Kurier', ele certamente conhece a HFPA — tendo concedido mais de 20 entrevistas ao grupo desde 1976", escreveu ela. (Ela fez parte da HFPA em apenas 14 das entrevistas que estima serem ainda mais de 20 no total, esclareceu posteriormente.)

O representante de Eastwood não respondeu a um pedido de comentário do "New York Times".

A página que inicialmente continha um link para o artigo de Sereda agora redireciona para um artigo de Martin Gebhart, repórter da "Kurier", explicando melhor o que aconteceu com o artigo de Sereda sobre Eastwood. As citações são reais, escreve Gebhart, mas faltava um contexto importante.

Embora resumir entrevistas ou extrair citações de várias conversas seja comum, as melhores práticas recomendam deixar claro quando uma entrevista aconteceu, se foi condensada ou editada, ou se as citações foram retiradas de diversas fontes.

No artigo, que já foi retirado do ar, Eastwood é citado dizendo: "É claro que existem diretores que perdem o jeito com uma certa idade, mas eu não sou um deles."

Não está claro quando ele disse isso.

