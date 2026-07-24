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CINEMA Filme "Aquele Que Viu o Abismo" tem sessão de pré-estreia no Recife, com performance musical Gregorio Gananian e Negro Leo realizam apresentação musical após a exibição, ampliando a experiência do longa-metragem

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“Aquele Que Viu o Abismo” ganha pré-estreia no Recife nesta segunda-feira (27), às 19h30, no Cinema da Fundação - Derby. A exibição será seguida de uma apresentação musical dos diretores do filme, Gregorio Gananian e Negro Leo.

A proposta da performance, intitulada “Abismo Show”, é expandir a experiência do longa-metragem para além da tela. Promovida pela distribuidora Embaúba Filmes, a sessão especial já está com ingressos disponíveis pelo site de vendas do cinema.

Com estreia nacional prevista para a próxima quinta-feira (30), o filme - produzido pela Zaum Produtora e Katásia Filmes - retrata um futuro distópico. Além de Negro Leo, o elenco reúne nomes como Danielly O.M.M. Kaufmann e Ava Rocha, com participação especial de Clara Choveaux.

Na trama, X (Negro Leo) embarca em uma jornada perigosa, atravessada por assassinatos, visões e experiências alucinógenas. Enquanto tenta sobreviver à realidade ao seu redor, ele se vê encurralado pela ProLife, uma empresa multinacional que recruta civis oferecendo a promessa de uma vida eterna.

SERVIÇO

Pré-estreia de “Aquele Que Viu o Abismo” + performance “Abismo Show”

Quando: Segunda-feira (27), às 19h30

Onde: Cinema da Fundação - Rua Henrique Dias, 609, Derby, Recife

Ingressos a partir de R$ 9,12, via Velox Tickets



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