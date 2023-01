Aqui estamos falando da elite! Receba os memes que marcaram 2022

A- A+

Olha, uma das coisas capazes de resumir o brasileiro é sua habilidade de encontrar graça em momentos adversos. A vida no Brasil é fácil? Longe disso. Mas vamos deixar de rir dos problemas? Mais longe ainda.

Em 2022, aprendemos sobre colocar um cropped para reagir, tapar o umbigo para evitar energias negativas e até a fazer piada com a alta de preços dos insumos básicos. Confere aqui alguns memes que ganharam a internet neste ano:

“Reage, bota um cropped”

Concebido ainda no final de 2021, o meme sobre colocar uma peça de roupa para reagir se manteve intacto e em uso ainda em janeiro de 2022. A blusa mais curta, que, na maioria das vezes, deixa a barriga de fora, foi usada como estímulo em uma conversa entre irmãs. Uma delas estava triste por conta de um relacionamento, então a outra resolveu soltar a frase: “reage, bota um cropped”, como se a peça de roupa fosse o mais novo modo de dar a volta por cima.

Tapar o umbigo contra energias negativas

Jade Picon, ex participante do BBB, usava uma fita para tapar o umbigo dentro do programa



O Big Brother Brasil trouxe alguns memes no começo do ano. Um dos primeiros momentos na casa que gerou repercussão na internet foi o uso de fita adesiva pela participante Jade Picon para tapar o umbigo contra energias negativas. A atitude é inspirada em uma crença de que, ao fazer isso, você fica protegido contra interferências espirituais.

Pode ou não pode comer pão?

Arthur Aguiar, ex participante do BBB, comendo pão



Mais um meme do BBB foi a fase do programa em que o Arthur, vencedor do reality, comia pão e sua esposa reclamava nas redes sociais. Acontece que Mayra Cardi achava que, ao comer pão, Arthur estava saindo muito da dieta. Diversas pessoas começaram a se manifestar a favor do pãozinho que o participante do programa comia.

“Querimbora”

Juma Marruá, personagem da novela Pantanal



Além de meme, a frase repetida por Juma Marruá, personagem da novela Pantanal, virou gíria. Quando Juma não gostava de algum ambiente, ela pedia logo “Quero ir embora!”. Dita com um sotaque trabalhado para a personagem, a frase fica com ar de uma única palavra, o “querimbora”, que viralizou como forma de expressar a vontade de sair de lugares.

Tapa no Oscar

O ator Will Smith, vencedor da categoria de melhor ator, deu um tapa no ator Chris Rock O ator Will Smith, vencedor da categoria de melhor ator, deu um tapa no ator Chris Rock

Meme sobre tapa na cerimônia do Oscar



Durante a cerimônia do Oscar deste ano, ocorrida no dia 27 de março, o ator Will Smith, vencedor na categoria de Melhor Ator, deu um tapa no ator Chris Rock. Na ocasião, Chris Rock teria ofendido a esposa de Will Smith. Como nem só coisas boas viram memes, diversos modelos editados das imagens gravadas da agressão foram reproduzidos com tom de brincadeira.

Preço da gasolina

Preço da Gasolina vira meme nas redes sociais



Se tem situação difícil, o brasileiro encontra uma forma de rir para encarar. Foi isso que aconteceu com o preço da gasolina em 2022. Em maio, o preço do litro de gasolina foi comercializado por até R$8,99 no Brasil, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Muitas pessoas precisaram repensar a forma de se locomover, para evitar usar o carro com tanta frequência e outras até venderam o veículo por não conseguir lidar com os gastos. Em meio a tantos problemas financeiros, memes sobre anéis de casamento contendo gasolina e troca de órgãos pelo combustível foram comuns.

Balenciaga

Tênis Balenciaga



Se tem uma grife que sabe como se manter na mídia com polêmicas é a Balenciaga. Este ano, a maior crítica feita à marca foi com relação aos modelitos da coleção Paris Sneaker. Com aparência surrada, os sapatos foram comercializados com valores de US$ 495 (cerca de R$ 2,5 mil) até US$ 1.850 (cerca de R$ 9,4 mil).

Apesar de ter causado indignação entre os internautas, os calçados destruídos não passam de uma estratégia de marketing. Os tênis comercializados não eram tão surrados quanto os mostrados nas imagens da propaganda, que visava mostrar que os produtos possuem alta resistência ao tempo e desgaste.

“Meu Deus! Meu Senhor”





Um peixinho amarelo em um fundo verde cantando "Meu Deus, meu Senhor! Me ajuda, por favor" também viralizou em 2022. As dificuldades cotidianas viraram brincadeira com a repetição do meme, que une a imagem de um jogo criado em 2020 (Stupid Invaders) e uma música de 2014 (Zap Zap, do Mr. Galiza). Curiosamente, a união do trecho dessa música com o peixinho amarelo viralizou em 2022.

"Eu sou um cordeirinho, Jesus é meu pastor… É mentira da barata"





Uma criança confundindo duas músicas foi um dos memes que viralizou este ano. Em um momento que parece despretensioso e natural, a criança começa a cantar o Hino 441 da Congregação Cristã “Eu sou um cordeirinho, Jesus é meu pastor…”.

Logo em seguida, a música ganha um novo personagem: “É mentira da barata, ela tem uma perna só”, continua o menino. Esse áudio se tornou um viral na internet, diante disso, ganhou uma versão ilustrada que traz um imaginário à mistura inocente e divertida.

“É inovador e revolucionário?”

É inovador e revolucionário? Não. Mas, durante aquela meia hora, cria ali pra você um lugar tão aconchegante, tão reconfortante, tão capaz de reconstruir a sua fé na humanidade que não tem preço



A voz da jornalista Isabela Boscov comentando filmes e séries viralizou com montagens feitas por internautas. Nos cortes feitos, ela dá sua opinião de forma formal e tom incisivo. "É inovador e revolucionário? Não", diz Boscov em um dos cortes mais usados para criticar desde uma peça de roupa a um governante político no TikTok, Instagram e Twitter.

Luva de Pedreiro



Com vídeos amadores, Iran Ferreira (20) fez sucesso ao usar uma luva de construção para jogar futebol. O acessório foi alvo de bullying no começo, mas depois viralizou ao ponto de Iran ser conhecido apenas pelo nome "Luva de Pedreiro". Com belíssimas jogadas de futebol e as luvas, Iran virou meme com o bordão "Receba", depois de efetuar uma bela jogada.

Casimiro





“Tá falando da elite”! Comentando vídeos no YouTube, o jornalista Casimiro Miguel viralizou com suas expressões e forma distraída com que assistia a vídeos de preparação de comida, venda de casas, esportes e os mais variados temas. Frases como “Tá falando da elite” e “Ih, meteu essa?” foram “memificadas” após uso contínuo por Casimiro.

Mascote da Copa do Mundo

Mascote oficial da copa do mundo de 2022, La'eeb

Meme sobre a fiscalização do consumo de álcool durante a Copa do Mundo de 2022

Meme sobre a aparência do mascote da Copa do Mundo de 2022



Se o BBB, que acontece uma vez no ano, rende meme, imagina a Copa do Mundo? O evento, que acontece de 4 em 4 anos, já começou rendendo memes com o lançamento do mascote do Catar. Inspirado nos lenços de cabeça da cultura árabe, no Brasil, o mascote La'eeb (que significa jogador habilidoso) foi comparado ao Zé Gotinha e gerou memes com polêmica sobre bebidas alcoólicas e direitos LGBTQIA+ no Catar.

Leonardo DiCaprio só namora mulheres até 25 anos?

Meme sobre vida amorosa de Leonardo Dicaprio



O ator premiado Leonardo DiCaprio virou meme após terminar seu relacionamento com a modelo Camila Morrone, de 25 anos. O término chamou a atenção para uma característica de relacionamentos anteriores do ator: com este rompimento, o astro de Hollywood chega à oitava vez que termina um namoro antes de sua companheira completar 26 anos.

Eleições: professora Lourdes Melo



A candidata ao governo do Piauí do Partido da Causa Operária (PCO) virou meme por reagir com “Você quer me calar?”. Maria Lourdes Melo soltou o bordão, que marcou sua candidatura, quando foi interrompida pelo mediador do debate que participava. Na ocasião, o mediador interrompeu Lourdes para dizer que o tempo de 30 segundos reservado a ela deveria ser usado para uma pergunta.

Eleições: padre de festa junina

Padre Kelmon em festa junina



O candidato à Presidência da República Padre Kelmon (Partido Trabalhista Brasileiro) virou meme após ser chamado de "padre de festa junina" pela também candidata Soraya Thorkicke (União Brasil). A candidata criticou atitudes do Padre Kelmon durante o debate e fez referência a uma foto dele com a roupa de padre em uma festa junina para embasar a crítica.

Eleições: água na latinha



Durante a apuração das Eleições de 2022 no Brasil, o apresentador William Bonner abriu uma latinha e o barulho foi captado por seu microfone. Com alguns minutos, a situação gerou repercussão sobre ser uma lata de cerveja sendo aberta. Ainda durante a apresentação, o próprio Bonner tratou de explicar que era uma lata de água.

Patriota do caminhão

Bolsonarista pendurado em para-brisa de caminhão, em Caruaru



Após as eleições, alguns apoiadores de Bolsonaro criaram bloqueios em vias de trânsito pelo Brasil. Em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, um dos apoiadores tentou impedir um caminhão de transitar ao se pendurar no veículo. O motorista do caminhão continuou dirigindo, mesmo com o homem pendurado. A situação ganhou relevância nacional por conta dos memes que surgiram e até brinquedo foi criado sobre o "Patriota do Caminhão".



Bora Bill



O meme “Bora, Bill” surgiu de uma narração de futebol de várzea no interior do Ceará, e, desde julho deste ano, Bill Morais, o treinador do time em questão, entrou para o imaginário popular por causa da brincadeira. A frase virou estímulo para façanhas diversas e é usada como narração de diversos vídeos nas redes sociais.

Rede social Koo

Rede social Koo

Piadas com o nome da rede social "Koo" foram comuns

O Twitter virou uma rede social ameaçada por crises causadas por idas e vindas com Elon Musk para comprar a empresa. Em busca de redes sociais que pudessem substituir o Twitter, internautas encontraram o “Koo”, uma rede social indiana que funciona de forma parecida. Acontece que o nome da rede social fez mais sucesso que a necessidade de substituição e frases como “Estou abrindo meu Koo” e “No meu Koo” geraram memes.

