Aracy Balabanian recebeu flores de Dercy Gonçalves após não seguir conselho; relembre

Aracy Balabanian — atriz que morreu, aos 83 anos, nesta segunda-feira (7) — preferiu não seguir um conselho da colega Dercy Gonçalves antes de aceitar o convite para participar da novela "Deus nos acuda", em 1993, na TV Globo. Intérprete do anjo Celestina, personagem central na trama de autoria de Silvio de Abreu, Dercy orientou a colega, à época, a não aceitar novamente o papel de Dona Armênia, figura que a própria Aracy já havia interpretado antes, em "Rainha da sucata" (1990), também de Silvio de Abreu. Aracy fez o contrário: topou, de pronto, a missão de voltar à cena, em outro folhetim, sob a pele da mesmíssima personagem de sucesso que havia encarnado antes.

"A primeira pessoa a me chamar a atenção sobre a segunda Dona Armênia foi Dercy Gonçalves. Um dia, eu estava chegando no aeroporto de São Paulo e ela também estava lá. Ela me disse: 'Você e aquele garoto (o autor Silvio de Abreu) estão completamente enganados. Sucesso é sucesso: acabou, acabou. Fracasso é fracasso: acabou, acabou. Para que ficar repetindo, insistindo?", relatou Aracy, em entrevista concedida ao Canal Viva, em 2015.