TEATRO Aramis Trindade apresenta monólogo em comemoração ao aniversário do Cobogó das Artes "Romeu e Julieta: um cordel de Ariano Suassuna" traz releitura do clássico de Shakespeare

O ator Aramis Trindade encena o monólogo “Romeu e Julieta: um cordel de Ariano Suassuna”, em comemoração aos seis anos da escola de teatro Cobogó das Artes. A apresentação ocorre neste sábado (5), às 19h, no Teatro Apolo.

A peça recria a clássica história de amor de William Shakespeare. É uma releitura inspirada na literatura de cordel, com a perspectiva do dramaturgo paraibano e elementos da cultura popular.



Ao final da apresentação, o ator participa de um bate-papo sobre artes cênicas, criatividade e a experiência de fazer teatro, ao lado do diretor, escritor e idealizador da Cobogó, Adriano Portela. A entrada é gratuita, com ingressos preferenciais para ex-alunos do projeto e moradores da comunidade do Pilar.

Serviço:

“Romeu e Julieta: um cordel de Ariano Suassuna”

Neste sábado (5), às 19h

No Teatro Apolo (Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife)

Entrada gratuita



