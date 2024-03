Aramis Trindade interpreta monólogo de Ariano Suassuna, no Teatro de Santa Isabel

A- A+

“Romeu e Julieta, cordel de Ariano Suassuna”, espetáculo em forma de cordel que conta a história de amor de William Shakespeare na visão de Ariano Suassuna, misturando o erudito com o popular, será encenado pelo ator Aramis Trindade, no dia 31 de março, às 19h, no Teatro de Santa Isabel. Ingressos pela plataforma Sympla.



A peça valoriza a cultura popular revivendo um dos mais lindos momentos da obra de Ariano Suassuna. No primeiro ato, um monólogo, com o ator Aramis Trindade dá vida e emoção ao poema de 98 sextilhas acompanhado por trilha sonora original de música Armorial composta por Zé da Flauta, contando toda a trajetória de Romeu e Julieta.



No segundo ato, Aramis "incorpora" Ariano Suassuna III, em uma mini aula espetáculo, introduzindo ao público informações sobre a origem da estória de Romeu e Julieta, as diferenças entre a versão de Shakespeare e a versão de Suassuna, a literatura de cordel, o movimento Armorial, a heráldica, cultura popular e causos do mestre Ariano Suassuna com dinamismo e humor.

O espetáculo apresenta ambientação Armorial, com direção e texto de Aramis Trindade, cenografia e identidade visual de Manuel Dantas Suassuna, direção musical e trilha sonora original de Zé da Flauta, figurino de Luciana Buarque, iluminação de Beto Trindade, Direção de Produção de Alessandra Alves e Realização da Marina de ideias Produções. A montagem, com duração de 45 minutos e indicação livre, é um cruzamento entre a linguagem cênica e a da literatura de cordel (patrimônio imaterial cultural do Brasil), potencializando sua aproximação com a cultura popular.



Ficha técnica

Texto, Direção e Interpretação: Aramis Trindade

Assistência de Direção: Alessandra Alves

Cenografia e Identidade Visual: Manuel Dantas Suassuna

Figurino: Luciana Buarque

Direção Musical,Trilha Original e Flautas: Zé da Flauta

Iluminação: Beto Trindade

Técnicos de Luz: Caetano Silva

Técnicos de som: Paulo Germano

Contraregra | Camareira: Marina Lessa Trindade

Fotógrafo: Newman Homrich

Direção de Produção: Alessandra Alves

Produção local Recife: Wendy Rodrigues e Mariana Brito

Assistente de Produção: Gustavo Bastos

Programador Visual: Vinicius Mikl

Realização: Marina de Ideias Produções

Indicação: Livre para todas as idades.

Entrada do público: meia-hora antes das apresentações.

SERVIÇO:

“Romeu e Julieta, cordel de Ariano Suassuna”

Domingo, 31 de março, às 19h.

Teatro de Santa Isabel - Praça da República , 233, Recife – Pernambuco

R$ 80,00 Inteira | R$ 40,00 Meia-entrada

Ingressos pelo site Sympla

