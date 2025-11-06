A- A+

STREAMING "Arcanjo Renegado": tudo o que você precisa saber sobre a quarta temporada da série Produção estreia episódios inéditos nesta quinta-feira (6), com novos atores no elenco

“Arcanjo Renegado”, série que está entre as mais vistas do Globoplay, está de volta. A quarta temporada chega à plataforma de streaming a partir desta quinta-feira (6) e a Folha de Pernambuco conta tudo o que você precisa saber sobre a produção.

Quantos episódios?

A sequência da trama policial conta com dez episódios. Os seis primeiros ficam disponíveis nesta quinta-feira (6). Já os outros quatro entram no catálogo no dia 13 de novembro. O primeiro episódio fica disponível para todos os usuários, inclusive quem não é assinante.

Qual é a história?

A trama da nova temporada dá novos ares à série ao levar Mikhael (Marcello Melo Jr) para a tríplice fronteira Brasil-Paraguai-Bolívia. Por lá, ele descobre uma rota internacional de tráfico de drogas que passa pelo Brasil.

No Rio de Janeiro, enquanto Mikhael está fora, a crescente violência o domina a pré-campanha para o Governo do Estado. Poke (Thiago Hypolito), um traficante que não respeita nenhuma lei, se estabelece como o principal inimigo da segurança pública.

Elenco mudou?

O elenco de “Arcanjo Renegado” traz algumas novidades. Thiago Hypolito, Marcello Novaes, Fernando Pavão, Rainer Cadete, Marcelo Valle, Giullia Buscacio, Aline Fanju, Larissa Nunes, Paloma Bernardi, Carol Nakamura, Giulia Benite, Freddie Hogan, Stepan Nercessian, Renan Monteiro e Gracyanne Barbosa chegam à produção para viverem novos personagens.

Eles se unem a outros personagens já conhecidos do público, como Ronaldo (Álamo Facó), Manuela (Rita Guedes), Maíra (Cris Vianna), Gabriel (Leonardo Bricio), Bispo Cristóvão (Thelmo Fernandes), Leda (Zezé Motta), Giovanna (Gabriela Loran), Joana (Aline Borges), Paloma (Karen Júlia), Antônio (Tatsu Carvalho), Camilo (Wilson Rabelo), Rodolfo (Otto Jr.), Anderson (Emilio Orciollo Netto), Ivanir (Rodrigo França) e Simone (Gabriela Geyerhahn).

Quem faz "Arcanjo Renegado"?

“Arcanjo Renegado” é fruto de parceria entre o Globoplay e a AfroReggae Audiovisual. A quarta temporada tem criação e redação final de José Junior; direção geral de Lipe Binder; direção de Fabio Strazzer e Lucas Villamarim; e roteiro de José Junior, Elaine Teixeira, Marco Borges, Mariana Vielmond, Francine Barbosa, Pedro Henud e Igor Egypto.

A quinta temporada da série já está gravada, ainda sem previsão de estreia. As filmagens foram concluídas em outubro, no Rio de Janeiro.

