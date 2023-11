Arcoverde promove o Persona Pernambuco tendo a Folha de PE como uma das grandes homenageadas

A- A+

No próximo dia 7 de dezembro de 2023, o salão do Esporte Clube de Arcoverde vai receber os destaques e homenageados do Prêmio Persona Pernambuco. Na edição deste ano, os grandes homenageados serão a Folha de Pernambuco, o jornalista Nill Junior, a Barros Advogados Associados de Arcoverde e as TVs NOVA e LW. O evento que chega aos seus 14 anos de sucesso e credibilidade promete uma grande noite com as presenças de personalidades e empresas que se destacaram ao longo do ano.

“Depois de homenagearmos importantes expressões sociais, políticas e empresariais na edição de 2022, agora vamos render homenagens a essas personalidades e empresas que se destacam no jornalismo, na advocacia e na comunicação. Teremos uma grande noite de glamour, quando empresas e personalidades de todo o estado vão estar aqui, em Arcoverde, no Persona Pernambuco”, afirmou Adriano Ferreira, da Senso Eventos, um dos organizadores do evento.

Mais de 100 empresas, políticos, personalidades da sociedade, profissionais liberais já confirmaram presenças e ao longo das últimas semanas a Senso vem divulgando os homenageados que subirão ao palco da festa na quinta-feira, 7 de dezembro, a partir das 20h00.

Organizado pela Senso Eventos e Pesquisas e a Ânima Comunicação, a 14ª edição do Prêmio Persona Pernambuco terá como um dos seus grandes homenageados a Folha de Pernambuco, criado em 1998 e que comemora 25 anos de história e sucesso em 2023, sendo inovadora quando surgiu na mídia impressa e agora no mundo digital.

Já o jornalista e radialista Nill Junior, natural de Afogados da Ingazeira, no Sertão do Pajeú, celebra 32 anos de atividades no rádio e desde 2002 produz e apresenta o Programa Diário Manhã Total, completando 21 anos no ar, onde apresenta o resumo dos principais fatos do dia com entrevistas e reportagens locais, de Pernambuco e nacionais. Atual preside Asserpe, a Associação de Rádios e TVs do Estado e integra o Conselho Superior da ABERT, Associação Brasileira das Empresas de Rádio e TV.

A Barros Advogados e Associados, com sede em Arcoverde, tendo à frente o advogado Pedro Melchior, é outro homenageado especial, que caminha para a marca de 10 anos de atuação com advocacia especializada nos ramos do direito público - administrativo, eleitoral e tributário, sendo uma referência no atendimento as prefeituras e câmaras municipais.

Os outros dois grandes homenageados da 14ª edição do Prêmio Persona Pernambuco são a TV Nova, fundada por Pedro Paulo de Carvalho Neto em 2004, tendo Pernambuco como principal foco, sua cultura, arte, turismo, informação e entretenimento; e a TV LW que completa 15 anos de atividades levando a informação de Arcoverde e região nas diversas plataformas online.

“O Persona Pernambuco ressalta os destaques, aqueles que ao longo do ano conseguiram enfrentar as adversidades inovaram em seus métodos, se superaram, seja no campo empresarial, social ou político chegando ao final do ano com o sabor da vitória, mesmo em meio a tantas dificuldades e desafios. É um coroamento de lutas, trabalho e dedicação de cada segmento. Um reconhecimento que torna-se um importante instrumento de marketing para começar 2024 com o pé direito”, ressaltou Adriano Ferreira.

As informações contidas neste artigo não refletem a opinião do Jornal Folha de Pernambuco e são de inteira responsabilidade de seus criadores.

Veja também

entrevista Cão resgatado por Ana Hickmann defendeu apresentadora durante agressão: "Voou pra cima dele"