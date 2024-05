A- A+

Rainha do Pop ''Are you ready?'': Madonna pronta para conquistar o Rio Os fãs estão se concentrando na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro

A rainha do pop Madonna perguntou neste sábado (4) aos seus fãs que se concentram na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, se estão "prontos" para o seu monumental show gratuito, a poucas horas de subir ao palco.

"Are you ready?" (Vocês estão prontos?), escreveu a artista americana de 65 anos no Instagram, juntamente com três fotos, duas com a bandeira do Brasil e uma do seu torso com a camisa da Seleção com o número 10 nas costas e seu sobrenome, Ciccone.

É HOJE! Madonna posta sequência de stories ensaiando para seu show em Copacabana pic.twitter.com/V65SnqDXPh BCharts (@bchartsnet) May 4, 2024

A partir das 21h45, Madonna encerrará sua turnê "The Celebration Tour" com uma performance para a qual se espera até 1,5 milhão de pessoas de todo o Brasil e de fora.

Alba e Roxy Rueda, duas irmãs argentinas de 48 e 46 anos, compraram as passagens assim que começaram os rumores sobre o seu show no Rio, meses atrás.

"Quando fiz nove anos, minha irmã mais velha, que faleceu no ano passado, me deu o primeiro walkman com a fita de 'Like a Virgin'. Desde então, não paramos de ouvi-la. Por isso, para nós, vir aqui tem a ver com o vínculo entre irmãs", diz Alba do seu quarto de hotel em Copacabana, enquanto veste seus 'looks' de Madonna.

O dia D chegou após semanas de intensos preparativos, envolvendo milhares de pessoas e gerando um alvoroço incomum para estas datas no Rio.

Neste sábado, Copacabana estava fervilhando de excitação, mas também com policiais em quase cada esquina, numa tentativa de minimizar os habituais roubos em massa.

"Estou ouvindo Madonna a semana toda [...] Parece que estou sobre um grande efeito energético", diz à AFP Iná Odara, uma socióloga de 29 anos que ostenta uma frase da sua ídola tatuada no braço: "Tudo o que você aprendeu, trate de esquecer".

"Madonna me ajudou a sair da Igreja Católica e ela me ajudou a pensar várias coisas. Ela me ajudou a mudar a minha relação com a família", acrescenta esta mulher trans perto do palco erguido sobre a areia, que duplica em tamanho os dos shows anteriores da turnê, com mais de 800 m².

Ao cair da noite, Madonna percorrerá uma passarela elevada desde o emblemático hotel Copacabana Palace, onde está hospedada, até o palco.

Antes, milhares de pessoas já se aglomeravam nas primeiras filas da "maior pista de dança do mundo" de traje de banho, enquanto se moviam ao ritmo de "Hung Up", que tocava nos alto-falantes.

- De "Like a Virgin" a performar com filhos -

Depois de 80 apresentações na Europa e na América do Norte, o show no Rio será a chave de ouro de uma turnê que se tornou especialmente significativa, depois de uma grave infecção bacteriana em junho ter suscitado receios pela vida da cantora.

Desde que o hit "Like a Virgin", de 1984, a catapultou para o cenário internacional, Madonna lança um álbum a cada dois ou três anos e hoje é considerada uma das maiores artistas pop de todos os tempos.

Suas performances estabeleceram o padrão por suas produções espetaculares, mas também porque proporcionaram ao mundo do entretenimento momentos icônicos como o beijo com Britney Spears no MTV Music Video Awards em 2003.

Sua irreverência gerou uma relação tumultuada com a Igreja Católica, a ponto de ser excomungada pelo papa João Paulo II pelo vídeo "Like a Prayer", considerado blasfemo.

Depois de quatro décadas, continua surpreendendo a indústria e o público com a sua capacidade de inovação.

Neste sábado, a camaleônica cantora incorporará todas as suas eras durante duas horas: desde "Material Girl" à Madonna noiva, católica, virgem, country...

Em meio à sensualidade, ela invoca seu extinto materno: quatro dos seus seis filhos dividirão o palco com ela.

Também estarão no palco os artistas Pabllo Vittar e Anitta, a rainha do funk, que em 2020 gravou "Faz Gostoso" em uma colaboração com Madonna.

- "Oi, Rio!" -

O show é uma grande aposta econômica do Rio de Janeiro, que injetou 20 milhões de reais dos 12 milhões de dólares que custa a produção (cerca de 60,8 milhões de reais).

As autoridades estimam que o espetáculo contribuirá com 293 milhões de reais para a economia local.

Em cada esquina de Copacabana há outdoors, souvenirs ou camisetas com o rosto de Madonna ou imitando uma versão do corset de cones de Jean Paul Gaultier que a diva tornou famoso.

Desde que chegou, na segunda-feira, centenas de fãs se aglomeraram em frente ao Copacabana Palace.

Mas a empolgação aumentou vários decibéis na noite de quinta-feira, quando Madonna apareceu inesperadamente em uma passagem de som e cantou com o rosto completamente coberto por uma balaclava amarela.

A cena se repetiu na sexta-feira. "Oi, Rio!", disse a estrela em português para quem se aproximou do palco na esperança de vê-la.

"Oi, rainha Madonna!", dirá o Rio esta noite.

