CINEMA Área de mercado do Festival de Cannes anuncia Brasil como 'país de honra' para edição 2025 'Uma notícia que nos enche de orgulho e celebra a grandiosidade do nosso audiovisual', afirma Margareth Menezes, ministra da Cultura

O Brasil foi anunciado como o "país de honra" na edição 2025 do Marché du Film, área de mercado do Festival de Cannes. A homenagem faz parte da comemoração dos 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e França.

"Prepare-se para uma vitrine vibrante da dinâmica indústria audiovisual do Brasil — desde exibições de trabalhos em andamento até eventos de networking exclusivos e painéis do setor, todos projetados para gerar novas colaborações e levar a narrativa brasileira ao mundo", destacou o perfil oficial do Marché no Instagram.

Segundo o MinC, "o programa País de Honra reunirá os principais cineastas, produtores e tomadores de decisão do Brasil em um grande encontro com a comunidade cinematográfica internacional em Cannes".

No perfil oficial do órgão, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, afirmou: "Uma notícia que nos enche de orgulho e celebra a grandiosidade do nosso audiovisual".

O Festival de Cannes 2025 acontece entre os dias 13 e 24 de maio.

