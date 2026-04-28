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TODO MUNDO NO RIO Área de montagem do palco de Shakira em Copacabana será cercado desta terça (28) até o dia do evento Operação é a mesma que foi realizada nos dois anos anteriores nos eventos com Madonna e Lady Gaga e tem objetivo de facilitar trabalho das equipes e garantir o sigilo da cenografia

A área de montagem do evento Todo Mundo No Rio, que contará com show de Shakira neste sábado, será cercada por folhas de metal a partir desta terça-feira e permanecerá assim até o dia da apresentação da artista colombiana. A operação é a mesma que foi realizada nos dois anos anteriores nos eventos com Madonna e Lady Gaga.

A medida acontece no memento de chegada e instalação da cenografia, equipamento de áudio e vídeo da turnê das artistas. Segundos os responsáveis pela operação, o objetivo é possibilitar às equipes internacionais de instalação e montagem um ambiente mais tranquilo e sem distrações para a realização das atividades.

Os organizadores alegam também que a operação tem a intenção de garantir o fator surpresa. Isso, porque há detalhes da cenografia que a produção pretende revelar somente no dia do show. O governo do estado vai apresentar no final da manhã desta terça-feira o esquema especial de segurança para o show.

Uma projeção feira pela Secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico e pela Riotur estima que o megashow deve movimentar a economia carioca em R$ 776,2 milhões caso seja confirmada a estimativa de um público de 2 milhões de pessoas. As estimativas tomam como base as projeções de despesas do público seja ele carioca ou de fora da cidade, incluindo diárias de hotéis — no caso de turistas, o consumo em bares e restaurantes e compras de lembrancinhas.

O estudo aponta ainda que há uma expectativa de que 13,9% do público seja de turistas nacionais (278 mil), 1,6% de turistas internacionais (32 mil) e 84,6% de cariocas e moradores da Região Metropolitana (1,7 milhão). A estimativa de receitas toma como base o chamado ticket médio de consumo — quanto se espera que alguém gaste no dia a dia na cidade. A estimativa é que essa despesa chegue a R$ 547,30 por dia para turistas brasileiros (com permanência de três dias), R$ 626,40 para estrangeiros (quatro dias) e R$ 141,75 para o público local.

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