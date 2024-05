A- A+

Madonna Área VIP de show da Madonna terá "fã senior", filha de Fernanda Young e trauma superado Devotos da Rainha do Pop conseguiram chamar a atenção do patrocinador e poderão ver a diva de perto neste sábado (4)

Fãs de Madonna ganharam a chance de ver a cantora de pertinho no show que será realizado na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, neste sábado (4).

A expectativa de público é de 1,5 milhão de pessoas, mas apenas alguns poucos conseguiram chamar a atenção dos patrocinadores para ganhar um espaço na área VIP do "The Celebration Tour".

Sonho da mãe realizado

Filha de Fernanda Young, a escritora Cecilia Madonna Young "ganhou" um presente no dia em que a mãe faria 54 anos. A escritora postou em suas redes que conseguiu com o banco Itaú, um dos patrocinadores do show de Madonna em Copacapana no próximo sábado (4), uma entrada VIP para a apresentação.

Cecilia já havia feito um apelo ao patrocinador no mês passado. Fernanda Young, cuja morte vai completar cinco anos em agosto, era uma fã célebre de Madonna, tanto que batizou uma das filhas com seu nome (sua irmã gêmea se chama Estela May).

Neste feriado do Dia do Trabalhador, a escritora postou uma foto sua com a mãe comemorando que irá assistir ao show na área vip e que era um sonhe de Fernanda levá-la para ver a cantora.

"Conseguir o vip pra Madonna no aniversário da minha mãe é MUITO especial!!!! era um dos sonhos dela me levar para ver a Madonna então muito obrigada pela ajuda gente. Ela vai estar com todos nós lá com certeza", escreveu Cecilia no X (ex-Twitter).

Neste 1º de Maio, internautas resgataram um vídeo da escritora quando estava entre as apresentadoras do programa "Saia Justa", do GNT: "Ela é a mulher mais importante do século passado e, se duvidar, desse século vai ser também e pronto, entendeu? A gente se deu bem de viver na mesma era que ela. Porque ela liberou, apoiou, fez muita maluquice, depois reverteu a maluquice… ela transformou o escândalo a seu favor, foi uma grande mulher”.

Escritora, atriz, roteirista, apresentadora de TV e colunista de O GLOBO, Fernanda Young morreu, aos 49 anos, no dia 25 de agosto de 2019, no hospital de Gonçalves (MG), após sofrer uma crise de asma seguida de parada respiratória.

Fã senior

De foto na web à campanha em frente ao hotel em que Madonna está hospedada no Rio, o brasileiro Marco Coelho fez de tudo para chamar a atenção dos patrocinadores para ganhar um espaço na área VIP do show gratuito da diva do próximo sábado, dia 4. Não só pelo desejo de ver o ídolo dele mais de pertinho, mas também foi por imaginar as dificuldades para encarar a multidão, aos 63 anos. E ele finalmente conseguiu.

"Sem o apoio e a viralização de vocês, nada disso teria rolado", escreveu Marco Coelho no X, o antigo Twitter, agradecendo quem o ajudou na empreitada.

Quais argumentos ele usou? Marco Coelho relembrou uma antiga apresentação de Madonna, em 1990, em Londres, na Inglaterra, em que esteve. Também deu a boa cartada de que é fã das antigas (se chamou de "fã sênior") e é contemporâneo da artista. Ganhou o carinho de outros internautas, que o apelidaram de "Divo da Blonde ambition tour", a turnê que ele assistiu na década de 1990.

"Caríssimo, Itaú , venho por meio desse post pedir como representante sênior e contemporâneo de Madonna, que vocês me convidem pra área VIP, pois aos 29 encarei bravamente a multidão pra ver a rainha de perto na Blond ambition tour, em Londres. Já hoje, aos 63, não tenho como encarar", disse Marco, que ainda postou uma foto dele hoje e outra na época do show em que assistiu a diva pop.

Fãs da diva pop fizeram coro. "Tirem algum influencer que não sabe nenhuma música da Madonna e coloquem ele. Isso é justiça social", escreveu um usuário da rede social. "Desisti até de mostrar os poucos itens que tenho da Madonna pra tentar ganhar (a entrada para a área VIP), pra esse divo ir no meu lugar. Ele merece demais!", escreveu outro. "É isso aí. Para a área vip tem que ser chamado quem sabe fazer todas as coreografias, cantar todas as músicas e sabe todos os singles", disse mais um.

Do trauma ao sonho

Em 2020, o analista de diversidade Leonardo Assumpção comprou ingressos para o show de Madonna, em Paris. Só que a diva cancelou os shows na véspera e o sonho do brasileiro se transformou em trauma.

"Só me restou lamentar, chorar e beber na porta do teatro!", lembrou ele em seu perfil no X.

Leonardo contou a história na rede social com a esperança de conseguir um lugar na área VIP e, assim, superar o trauma. E deu certo.

"Não me deixe de fora da Celebration Tour ! É muito trauma para um único fã! #EuSouFeitoDeFuturo e não desisto!", disse Leonardo.

Leonardo tem uma história de 34 anos de devoção pela diva com nove shows no currículo e sete tatuagens. Ele também coleciona itens relacionados a Madonna, como essa coleção de lembranças da primeira vez em que a cantora veio ao Brasil, com o The Girlie Show.

À flor da pele

O empresário e agente da Rainha do Pop fez um pedido para os fãs que estarão presentes no show da Madonna, encerramento da "The Celebration Tour", no sábado, em Copacabana. Em uma publicação no X — antigo Twitter —, Guy Oseary solicita que os admiradores da cantora enviem fotos de tatuagens que retratem Madonna.

Mesmo sem especificar para o que se trata o desafio, além é claro, de celebrar os 40 anos de carreira artista, os fãs ficaram entusiasmados com a possibilidade de uma vaga na área VIP do evento. A mensagem foi direcionada a mais de 140 mil seguidores, mas tem como público-alvo a plateia do evento carioca.

Depois da postagem, Guy Oseary foi bombardeado por imagens em estilos que retratam as diversas 'eras' de Madonna. Desde pessoas com artes do álbum 'Ray of Light' (1998), passando por lançamentos mais recentes como Confessions on a Dance Floor (2005), Rebel Heart (2015) e até Madame X (2019).

Veja também

PRAIA DE COPACABANA Com onda de calor, Rio vai distribuir água para fãs de Madonna