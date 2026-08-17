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TELEVISÃO Arena dos Saberes, na TV Cultura, presta homenagem a Paulo Gustavo; confira Programa conduzido por Gabriel Chalita, que vai ao ar na próxima quinta-feira (20), recebe Dona Déa

O programa Arena dos Saberes fará uma homenagem ao eterno Paulo Gustavo. O programa irá ao ar na quinta-feira (20), pela TV Cultura, às 20h, com a participação de Dona Déa.





Repleto de histórias e memórias, a atração conduzida por Gabriel Chalita conversa com a mãe do humorista, que compartilha lembranças da vida e da trajetória do filho, momentos da relação entre os dois e o carinho que continua recebendo do público.

No mesmo dia, o Arena também recebe os atores João Pedro Chaseliov, Pierre Baitelli e Stella Maria Rodrigues, que integram o elenco do espetáculo Meu Filho É um Musical, que revisita a vida e o legado de Paulo Gustavo.

Durante a conversa, o elenco fala sobre os desafios de representar Paulo Gustavo e sua família, a construção dos personagens e a responsabilidade de levar ao palco a história e o legado artístico do humorista. Dona Déa e Stella Maria Rodrigues ainda cantam juntas no palco, enquanto João Pedro e Pierre apresentam um número musical do espetáculo.

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