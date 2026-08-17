Seg, 17 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda17/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TELEVISÃO

Arena dos Saberes, na TV Cultura, presta homenagem a Paulo Gustavo; confira

Programa conduzido por Gabriel Chalita, que vai ao ar na próxima quinta-feira (20), recebe Dona Déa

Reportar Erro
Programa presta homenagem a Paulo GustavoPrograma presta homenagem a Paulo Gustavo - Foto: Ale Lourenzo/Divulgação

O programa Arena dos Saberes fará uma homenagem ao eterno Paulo Gustavo. O programa irá ao ar na quinta-feira (20), pela TV Cultura, às 20h, com a participação de Dona Déa.

 

Leia também

• Como Paulo Vieira saiu da Record e foi para a Globo com 'tanta moral'? Ator responde a postagem

• Após sucesso no Globoplay, série "Pablo & Luisão" estreia na televisão aberta

• "O Urso" chega ao fim e encerra trajetória marcante na televisão recente

Repleto de histórias e memórias, a atração conduzida por Gabriel Chalita conversa com a mãe do humorista, que compartilha lembranças da vida e da trajetória do filho, momentos da relação entre os dois e o carinho que continua recebendo do público. 

No mesmo dia, o Arena também recebe os atores João Pedro Chaseliov, Pierre Baitelli e Stella Maria Rodrigues, que integram o elenco do espetáculo Meu Filho É um Musical, que revisita a vida e o legado de Paulo Gustavo. 

Durante a conversa, o elenco fala sobre os desafios de representar Paulo Gustavo e sua família, a construção dos personagens e a responsabilidade de levar ao palco a história e o legado artístico do humorista. Dona Déa e Stella Maria Rodrigues ainda cantam juntas no palco, enquanto João Pedro e Pierre apresentam um número musical do espetáculo.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter