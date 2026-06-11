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Copa 2026 Arena Ginga estreia no Mirante do Paço com transmissão da Copa do Mundo e shows Evento terá transmissão dos jogos da Seleção Brasileira, shows de atrações pernambucanas e nacionais

A estreia da Arena Ginga, plataforma de experiências do Mundial que opera em outras capitais brasileiras e nos Estados Unidos, neste sábado (13), oferecerá a transmissão dos jogos da Seleção Brasileira, shows de atrações pernambucanas e nacionais, ativações e uma estrutura coberta e climatizada. Ingressos a partir de R$ 109, no Sympla.

A abertura da festa acontece durante a partida entre Brasil e Marrocos. Após o jogo, o público acompanha apresentações de Anderson Neiff, Math Gomes, Rodrix, Sambarrasta e Patusco. A programação segue até a final da Copa do Mundo, em 19 de julho, reunindo atrações musicais e experiências voltadas para os fãs de futebol.

Entre os destaques da temporada está Marcelo D2, que integra a programação da Arena GINGA no Recife. O projeto acompanha toda a trajetória da Seleção Brasileira no Mundial e terá edições especiais nas oitavas de final, quartas de final, semifinal e decisão, com line-ups reforçados e atrações surpresa.



Além da capital pernambucana, a Ginga também acontece em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Natal e Miami, nos Estados Unidos.



SERVIÇO:

Arena Ginga no Mirante do Paço

Quando: Sábado (13), a partir das 16h.

Onde: Mirante do PaçoAv. Dr. José Rufino, 2887.

Ingressos a partir de R$ 109, no Sympla.

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