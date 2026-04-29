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EVENTO Arena Nº1 confirma edição nacional e anuncia artistas para as cinco capitais; veja Evento de transmissão dos jogos da Copa do Mundo terá shows de nomes como Ludmilla, Ferrugem, Bell Marques e O Kanalha

A Arena Nº1 confirmou sua edição nacional, que será realizada em cinco capitais brasileiras durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo 2026. Com entrada gratuita e operação simultânea no Recife, Salvador, Belo Horizonte, Goiânia e Porto Alegre, o evento irá reunir transmissão dos jogos e shows ao vivo.

O projeto, que é liderado pela Brahma e desenvolvido pela Agência California, teve sua curadoria musical pensada a partir das características culturais de cada região, reunindo artistas de diferentes gêneros da música brasileira.

Entre os primeiros nomes já confirmados estão Ludmilla, Bell Marques, Banda Eva, Marcos & Belutti, Matheus Fernandes, Felipe Amorim e Mari Fernandez. A programação também contará com nomes como Parangolé, Ferrugem, O Kanalha e Kamisa 10, entre outros artistas que ainda serão anunciados.

No Recife, o evento ocorre no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem. A Arena Nº1 será dividida em dois espaços, incluindo uma área de acesso liberado mediante retirada de ingresso e doação de 1kg de alimento não perecível na entrada, contribuição que será direcionada às instituições locais.



O segundo espaço será destinado ao Backstage, que promete oferecer uma "experiência premium", com áreas exclusivas e serviços especiais, com ingressos pagos. Ambos os setores estarão disponíveis em breve na Sympla.

*Com informações da assessoria de imprensa

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