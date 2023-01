A- A+

Eventos Arena North Way estreia neste domingo (8) com apresentações de Priscila Senna, Leo Santana e Raphael O evento acontecerá a partir das 15h no estacionamento do Paulista North Way Shopping, na região metropolitana do Recife

A cidade de Paulista, na região metropolitana do Recife, ganhará neste domingo (8) um novo festival, o Arena North Way. Montado no estacionamento do Paulista North Way Shopping, o evento será comandado por Priscila Senna, Leo Santana e Raphaela Santos. A abertura dos portões será a partir das 15h.

Uma das atrações mais aguardadas da ocasião, Priscila Senna chega para apresentar os grandes sucessos da sua carreira, incluindo músicas de seu mais novo projeto, o DVD 'Priscila em Cena'. “É um prazer enorme começar o ano cantando para minha Pernambuco. Podem esperar muita música e uma energia para lá de especial. Estou animada!”, comenta a cantora.

Um dos nomes que mais crescem no cenário musical, Raphaela Santos, da Banda A Favorita, também chega para animar os presentes. Com um repertório que mistura o ritmo envolvente e dançante do Brega POP com músicas românticas, a cantora trará canções do seu DVD gravado em Recife em 2022, como “Seu Mentiroso”, “Melhor Amante” e “Boteco da Rapha”.

Representando o axé e pronto para colocar todo mundo pra dançar, o baiano Leo Santana será o responsável por completar a programação. Dono de um repertório inconfundível e super alto astral, o artista trará sucessos como “Áudio que te entrega”, “Santinha”, “Contatinho” e muito mais.

Os ingressos custam R$ 70 (frontstage) e R$ 180 (Open Bar de Cerveja, Whisk, Vodka, Gin, Refrigerante, água e tônica) e estão à venda no site da Bilheteria Digital, no Ingresso Prime do Shopping Paulista North Way e nas lojas Esposende dos Shoppings Recife, RioMar e Tacaruna.

