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Cinema Argentina leva prêmio de melhor filme latino em San Sebastián Documentário argentino disputou o prêmio da mostra Horizontes Latinos com outras 11 produções, do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, México e Paraguai

"A Ilusão de Um Verão sem Fim", documentário da fotógrafa e cineasta argentina Alessandra Sanguinetti que acompanha por 25 anos duas primas que vivem no campo, ganhou neste sábado o prêmio de melhor filme latino no Festival de Cinema de San Sebastián, na Espanha.

“Eu o vejo como um poema, uma carta de amor ao campo argentino, à Argentina e a tanta beleza que está em grande risco”, disse Alessandra, na cerimônia de estreia.

“Meu desejo é que toda essa beleza possa se manter e que os Estados Unidos tirem suas garras da Argentina e que Israel tire suas garras da Palestina e de muitos outros lugares”, acrescentou a fotografia, uma crítica dos cortes nos subsídios ao cinema promovido pelo governo de Javier Milei.

O documentário argentino disputou o prêmio da mostra Horizontes Latinos com outras 11 produções, do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, México e Paraguai.

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