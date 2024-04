A- A+

Dança Popular Aria Social apresenta mostra de dança no festival Abril Cultural, no Shopping Recife, sábado (27) Além da mostra de dança do Aria Social, na quarta semana do evento, haverá apresentações do maestro Spok e convidados, e da Orquestra Cidadã

O projeto Aria Social apresenta, neste sábado (27), a partir das 18h, no Terraço de Eventos do Shopping Recife, uma mostra de balé clássico e dança popular. A apresentação faz parte do festival Abril Cultural realizado pelo centro de compras, ao longo deste mês, para enaltecer o acesso às manifestações artísticas de Pernambuco, oferecendo uma programação completa e diversificada nos finais de semana, no Recife.

Além da mostra de dança do Aria Social, na quarta semana do evento, haverá apresentações do maestro Spok e convidados, e da Orquestra Cidadã. Os ingressos custam a partir de R$ 20 e podem ser adquiridos pelo site do Sympla.



Aria Social

Com ênfase na formação completa de bailarinos-cantores, na introdução ao universo musical e ao empreendedorismo, o Aria Social atende cerca de 600 alunos, ministrando aulas semanais de música, ballet, teatro e português. A entidade já produziu 27 espetáculos, dentre eles, o consagrado musical “CAPIBA, pelas ruas eu vou”, e garantiu oportunidades transformadoras a 10 mil crianças, jovens e seus familiares.

O projeto tem como missão fomentar a promoção humana através da arte-educação, atuando na formação e profissionalização na música e na dança. Além de apoiar as famílias desses alunos, oferecendo capacitação em técnicas de artesanato e fomentando o empreendedorismo social a 140 mães artesãs, por meio do projeto Casa de Maria.

Serviço:

Aria Social no Abril Cultural

Quando: Sábado (27/04)

Horário: 18h

Onde: Terraço de eventos Shopping Recife

Ingressos à venda em www.sympla.com.br=

R$ 40 ou R$ 20 + 1kg (meia-entrada social)

