Aria Social apresenta espetáculo "O Que Nos Move", no Teatro Santa Isabel, no dia 28 de junho
Espetáculo anual reúne balé clássico e contemporâneo; ingressos estão à venda no site Guichê Web
O palco do Teatro de Santa Isabel recebe o espetáculo "O Que Nos Move", do projeto Aria Social, no último domingo do mês, dia 28 de junho, às 17h. A apresentação convida o público a refletir sobre uma pergunta simples, mas difícil de responder: afinal, o que nos move?
Realizado apenas uma vez por ano, o espetáculo reúne bailarinos em uma montagem que atravessa diferentes linguagens da dança para falar sobre sentimentos, vínculos e experiências que conectam as pessoas. Em um cotidiano marcado pela velocidade e pelas mudanças constantes, a proposta é olhar para aquilo que permanece essencial.
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Dividida em dois atos, a apresentação começa pelo balé clássico, destacando a técnica e a tradição que marcam essa linguagem artística. Em seguida, mergulha no balé moderno e contemporâneo, explorando novas possibilidades de movimento para abordar temas como liberdade, afeto e pertencimento.
Mais do que uma sequência de coreografias, "O Que Nos Move" utiliza o corpo como ferramenta narrativa. Através da música, da presença cênica e da expressão dos bailarinos, o espetáculo propõe uma reflexão sobre as relações humanas e sobre aquilo que permanece quando todo o resto muda.
Em cena, a dança surge não apenas como performance, mas como linguagem capaz de traduzir emoções, criar pontes e transformar experiências individuais em algo compartilhado.
Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 20 e podem ser adquiridos pela plataforma Guichê Web.
SERVIÇO
Espetáculo "O Que Nos Move"
Quando: domingo (28), às 17h
Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, Santo Antônio, Recife
Ingressos a partir de R$ 20 via Guichê Web