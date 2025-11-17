Seg, 17 de Novembro

NATAL 2025

Aria Social realiza concerto no Instituto Ricardo Brennand e no Palácio do Campo das Princesas

4ª edição do Concerto de Natal do projeto acontece em dezembro, sob regência da maestrina Rosemary Oliveira

Concerto de Natal do Aria Social será apresentado no Instituto Ricardo Brennand e no Palácio do Campo das Princesas - Foto: Fernando Azevedo / Divulgação

Dois palcos do Recife vão receber o Concerto de Natal do Projeto Aria Social, que em 2025 chega à sua 4ª edição.

Sob regência da maestrina Rosemary Oliveira, as apresentações acontecem nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, em frente ao Palácio do Campo das Princesas, e com acesso gratuito.

Nos dias 9 e 10 de dezembro é a vez do Instituto Ricardo Brennand, na Várzea, ser anfitrião das apresentações, com ingressos a partir de R$ 60, à venda no site Guiche Web.

Com direção geral da bailarina Cecília Brennand, direção artística de Ana Emília Freire e coreografia de balé clássico de Inêz Lima, o concerto conta com 144 artistas, sendo 55 bailarinos-cantores, 35 músicos de orquestra, 4 solistas, 40 crianças no coro infantil e 10 bailarinos.
 

Além de profissionais que integram a equipe técnica e produção, totalizando mais de 160 pessoas envolvidas.

"(...) Diante do Palácio do Campo das Princesas, faremos três espetáculos gratuitos e acessíveis ao público, democratizando a arte (...) Já no Instituto Ricardo Brennand, para mim é emocionante apresentar o concerto, que é um verdadeito louvor a Deus, diante da capela, templo de Cristo", enaltece Cecília, que também é a idealizadora do projeto.
 

Repertório
Com Rosemary Oliveira à frente como maestrina, e assinando também a direção musical, o Concerto de Natal do Aria Social vai percorrer cancioneiro tradicional da época, a exemplo de "Pinheirinho"e "Adeste Fideles", assim como passa também pela "Nona Sinfonia de Beethoven".

Com o coral e dança unidos por coreografias, o espírito natalino das apresentações se completa. 

"(...) No som que ecoa, na dança dos corpos e, sobretudo, na cena que se desenha diante do público. O Concerto de Natal é um quadro vivo - uma pintura coreográfica e musical que se enquadra frente ao Palácio, onde o gesto e a música se unem para expressar fé e amor", conta a diretora artística e coreógrafa do espetáculo, Ana Emília Freire.

SERVIÇO
Concerto de Natal do Projeto Aria Social
Quando: dias 5 e 6, às 19h30 e 7 de dezembro, às 17h30
Onde: Palácio do Campo das Princesas - Praça da República, Santo Antonio
Acesso gratuito
Informações: @projetoariasocial

Concerto de Natal do Projeto Aria Social
Quando: dias 9 e 10, às 19h30 
Onde: Instituto Ricardo Brennand (Capela Nossa Senhora das Graças) Palácio do Campo das Princesas Ingressos a partir de R$ 60 via Guiche Web
Informações: @projetoariasocial
 

 

