NATAL 2025 Aria Social realiza concerto no Instituto Ricardo Brennand e no Palácio do Campo das Princesas 4ª edição do Concerto de Natal do projeto acontece em dezembro, sob regência da maestrina Rosemary Oliveira

Dois palcos do Recife vão receber o Concerto de Natal do Projeto Aria Social, que em 2025 chega à sua 4ª edição.



Sob regência da maestrina Rosemary Oliveira, as apresentações acontecem nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, em frente ao Palácio do Campo das Princesas, e com acesso gratuito.



Nos dias 9 e 10 de dezembro é a vez do Instituto Ricardo Brennand, na Várzea, ser anfitrião das apresentações, com ingressos a partir de R$ 60, à venda no site Guiche Web.

Com direção geral da bailarina Cecília Brennand, direção artística de Ana Emília Freire e coreografia de balé clássico de Inêz Lima, o concerto conta com 144 artistas, sendo 55 bailarinos-cantores, 35 músicos de orquestra, 4 solistas, 40 crianças no coro infantil e 10 bailarinos.







Além de profissionais que integram a equipe técnica e produção, totalizando mais de 160 pessoas envolvidas.

"(...) Diante do Palácio do Campo das Princesas, faremos três espetáculos gratuitos e acessíveis ao público, democratizando a arte (...) Já no Instituto Ricardo Brennand, para mim é emocionante apresentar o concerto, que é um verdadeito louvor a Deus, diante da capela, templo de Cristo", enaltece Cecília, que também é a idealizadora do projeto.



Repertório

Com Rosemary Oliveira à frente como maestrina, e assinando também a direção musical, o Concerto de Natal do Aria Social vai percorrer cancioneiro tradicional da época, a exemplo de "Pinheirinho"e "Adeste Fideles", assim como passa também pela "Nona Sinfonia de Beethoven".



Com o coral e dança unidos por coreografias, o espírito natalino das apresentações se completa.

"(...) No som que ecoa, na dança dos corpos e, sobretudo, na cena que se desenha diante do público. O Concerto de Natal é um quadro vivo - uma pintura coreográfica e musical que se enquadra frente ao Palácio, onde o gesto e a música se unem para expressar fé e amor", conta a diretora artística e coreógrafa do espetáculo, Ana Emília Freire.

SERVIÇO

Concerto de Natal do Projeto Aria Social

Quando: dias 5 e 6, às 19h30 e 7 de dezembro, às 17h30

Onde: Palácio do Campo das Princesas - Praça da República, Santo Antonio

Acesso gratuito

Informações: @projetoariasocial

Concerto de Natal do Projeto Aria Social

Quando: dias 9 e 10, às 19h30

Onde: Instituto Ricardo Brennand (Capela Nossa Senhora das Graças) Palácio do Campo das Princesas Ingressos a partir de R$ 60 via Guiche Web

Informações: @projetoariasocial



