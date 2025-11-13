Aria Social apresenta "Mosaico", primeira produção artística do Curso Técnico em Dança
"Mosaico" será apresentado no próximo dia 27 de novembro no Teatro Souci, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes
A primeira produção artística do Curso Técnico em Dança, promovido pelo Aria Social, ganha celebração com o espetáculo "Mosaico" - apresentado no próximo dia 27 de novembro no Teatro Souci, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes.
No palco, onze intépretes-criadores propõem uma reflexão sobre o corpo como matéria viva e transformadora, com cada gesto como parte essencial de uma composição maior.
Leia também
• Fliporto leva literatura e artes visuais ao Parque Dona Lindu, a partir desta quinta-feira (13)
• Espetáculo com Andréa Beltrão abre 24ª edição do Festival Recife do Teatro Nacional
Com direção artística do docente Fábio Albuquerque, o espetáculo é resultado da disciplina "Dança Criativa" do curso, que é o primeiro de Pernambuco reconhecido pelo Ministério da Educação.
"O processo de criação de 'Mosaico' foi um mergulho no potencial inventivo de cada estudante. Trabalhamos a partir de suas singularidades, explorando o gesto como ponto de partida para compor algo coletivo e pulsante", pontua Fábio.
O Curso
Sob coordenação de Maria Inez Lima, o Curso Técnico em Dança do Aria Social oferece formação híbrida e interdisciplinar, integrando fundamentos teóricos, práticos e pedagógicos.
Formação de profissionais conscientes de seus papeis na cena artística e educacional, com impulso à pesquisa, experimentação e pensamento crítico é um mote do curso.
Para além de uma estreia, o espetáculo "Mosaico" simboliza a consolidação de um projeto que une arte, educação e transformação social, com evidência no papel da dança como ferramenta de expressão e transformação - reforçando o compromisso do Aria Social com a dança como linguagem plural e emancipadora.
*Com informações da assessoria de imprensa
SERVIÇO
Espetáculo "Mosaico", do Curso Técnico de Dança do Aria Social
Quando: Quinta-feira, 27 de novembro, às 19h
Onde: Teatro Souci (Sede do Projeto Aria Social) - Av. Ayrton Senna da Silva, 748, Piedade, Jaboatão
Acesso gratuito, com ingressos disponíveis via Sympla
Informações: @projetoariasocial