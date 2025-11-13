A- A+

ARIA SOCIAL Aria Social apresenta "Mosaico", primeira produção artística do Curso Técnico em Dança "Mosaico" será apresentado no próximo dia 27 de novembro no Teatro Souci, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes

A primeira produção artística do Curso Técnico em Dança, promovido pelo Aria Social, ganha celebração com o espetáculo "Mosaico" - apresentado no próximo dia 27 de novembro no Teatro Souci, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes.



No palco, onze intépretes-criadores propõem uma reflexão sobre o corpo como matéria viva e transformadora, com cada gesto como parte essencial de uma composição maior.







Com direção artística do docente Fábio Albuquerque, o espetáculo é resultado da disciplina "Dança Criativa" do curso, que é o primeiro de Pernambuco reconhecido pelo Ministério da Educação.

"O processo de criação de 'Mosaico' foi um mergulho no potencial inventivo de cada estudante. Trabalhamos a partir de suas singularidades, explorando o gesto como ponto de partida para compor algo coletivo e pulsante", pontua Fábio.

Sob coordenação de Maria Inez Lima, o Curso Técnico em Dança do Aria Social oferece formação híbrida e interdisciplinar, integrando fundamentos teóricos, práticos e pedagógicos.



Formação de profissionais conscientes de seus papeis na cena artística e educacional, com impulso à pesquisa, experimentação e pensamento crítico é um mote do curso.



Para além de uma estreia, o espetáculo "Mosaico" simboliza a consolidação de um projeto que une arte, educação e transformação social, com evidência no papel da dança como ferramenta de expressão e transformação - reforçando o compromisso do Aria Social com a dança como linguagem plural e emancipadora.

Espetáculo "Mosaico", do Curso Técnico de Dança do Aria Social

Quando: Quinta-feira, 27 de novembro, às 19h

Onde: Teatro Souci (Sede do Projeto Aria Social) - Av. Ayrton Senna da Silva, 748, Piedade, Jaboatão

Acesso gratuito, com ingressos disponíveis via Sympla

Informações: @projetoariasocial

