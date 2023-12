A- A+

Cultura Aria Social e Casa de Maria lançam coleção inspirada em Capiba; saiba mais O lançamento ocorreu na noite desta terça (12), no Aria Social, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, ao som de frevos, maracatus, cirandas do repertório de Capiba

Aliando arte, cultura e causas sociais, o Aria Social lançou, nesta terça (12), a Coleção Capiba, com peças, acessórios e itens de decoração inspirados no figurino desenvolvido por Beth Gaudêncio para o musical "Capiba, pelas ruas eu vou", lançado em 2022, em homenagem aos 30 anos do projeto.

O lançamento ocorreu no Aria Social, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, ao som de frevos, maracatus, cirandas do repertório de Capiba. A coleção tem 24 modelos de peças produzidas por mães da Casa de Maria, instituição vinculada ao Aria Social. Essas mães têm filhos alunos do projeto, com aulas de dança e música. O objetivo do evento foi estimular o empreendedorismo nessas mães e uma opção de geração de renda.

Sob condução da designer Luly Vianna, as artesãs criaram produtos agrupados em cinco temas que se relacionam ao universo do compositor: Frevo; Missa Armorial (composição de Capiba); Papangu; Carnaval Anos 30; e Roda Amarela.

"Foi muito gostoso a gente desenvolver na verdade, não é uma coleção que eu assino sozinha. Eu fiz muito mais a direção criativa, porque todos os produtos que a gente fez vieram pelo desejo das artesãs de fazer", conta Luly. "Então, o meu único desejo era trazer, apresentar essa brasilidade, essa cultura que é o frevo que é a coisa mais linda e que é todo o universo de Capiba", conclui.

As 24 peças da Coleção Capiba foram confeccionadas com materiais sustentáveis: barbante ecológico, fio de seda, brim, junco e palha de jornal. O crochê é o carro-chefe da coleção.

São nove modelos de bolsa (além de pochete, mochila e carteiras), chapéu e chaveiros; seis versões de almofadas, quatro variações de vaso e uma fruteira.

A coleção visa a fomentar a produção e comercialização dos acessórios e objetos de decoração feitos manualmente, de forma ambientalmente sustentável, com materiais reciclados.

É possível adquirir os produtos da Coleção Capiba durante todo o mês de dezembro. Basta comprar o ingresso (R$ 50), que tem o valor convertido em compra de produtos, na Casa de Maria.

Para adquirir o ingresso, basta fazer um PIX para o CNPJ: 07.041.925/0001-20 (Aria Social) e encaminhar o comprovante para (81) 99639-1548 (Any).

A renda dos produtos vendidos vai para as mães (artesãs) que produziram as peças e para a manutenção da Casa de Maria

