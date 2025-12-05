A- A+

ESPETÁCULO Aria Social estreia 4ª edição do Concerto de Natal em frente ao Palácio do Campo das Princesas; veja O projeto promove neste fim de semana mais duas sessões gratuitas no mesmo espaço

O Projeto Aria Social promove o Concerto de Natal estreou a sua 4ª edição nesta sexta-feira (5), com um espetáculo visual e sonoro, em frente ao Palácio do Campo das Princesas, no Recife. Em parceria com o Governo do Estado de Pernambuco e o Instituto Ricardo Brennand, a temporada natalina marca o fim de ano da instituição.

Sob direção geral da bailarina Cecilia Brennand, a apresentação celebra o sentimento de amor, fraternidade, generosidade, paz e renovação desta época do ano. O Concerto de Natal reúne um grande elenco de 143 artistas, entre eles 55 bailarinos-cantores, 40 crianças no coral infantil, 10 bailarinos clássicos e uma orquestra com 38 músicos.

"É emocionante se apresentar em frente ao Palácio do Governo, que é tão simbólico em Pernambuco, e de forma gratuita. Esse é o espetáculo mais emocionante que o Aria Social já fez, realmente transcende o nosso espírito nessa época do ano", destacou Cecilia antes da estreia do concerto.

Neste sábado (6) e domingo (7), a apresentação segue em frente ao Palácio do Campo das Princesas, na Praça da República, no bairro de Santo Antônio, com entrada gratuita nos dois dias. O Concerto de Natal 2025 chega ao Instituto Ricardo Brennand, com ingressos à venda, nos dias 09 e 10 de dezembro, às 19h30, além de uma sessão extra na quarta (10), às 17h30.

Concerto de Natal do Aria Social, no Palácio do Campo das Princesas. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O musical tem regência da maestrina Rosemary Oliveira, direção artística e coreografia de Ana Emília Freire e coreografia de balé clássico de Inêz Lima. No repertório emocionante estão incluídos hinos natalinos como "Adeste Fideles", "Pinheirinhos" e um trecho da obra "Nona Sinfonia de Beethoven". A equipe técnica e de produção é formada por 17 profissionais.

''É desse modo que o espírito natalino está presente em tudo: no som que ecoa, na dança dos corpos e, sobretudo, na cena que se desenha diante do público. O Concerto de Natal é um quadro vivo - uma pintura coreográfica e musical que se enquadra frente ao Palácio, onde o gesto e a música se unem para expressar fé e amor'', explicou Ana Emília Freire

No palco o público pode acompanhar uma harmonia entre danças e músicas que traduzem o espírito natalino, unindo as coreografias, o coral e os figurinos repletos de cores e texturas, criados pela figurinista e artista plástica Beth Gaudêncio.

''Estamos muito felizes e gratos em realizar o Concerto de Natal contando com a parceria do Governo de Pernambuco, sob a liderança da governadora Raquel Lyra. Será uma experiência inesquecível de arte, cultura e esperança para o nosso povo'', finalizou Cecília Brennand.

O Aria Social

O Aria Social, fundado pela bailarina Cecilia Brennand, há mais de 30 anos, é uma instituição sem fins lucrativos que atua na formação completa de bailarinos-cantores e na introdução ao universo musical e do empreendedorismo. Atualmente, atende 580 alunos da Região Metropolitana do Recife. O projeto aceita doações, que podem ser realizadas via pix, pela Lei de Incentivo à Cultura (IRPF ou IRPJ), ou débito na conta de energia (www.ariasocialcontadobem.com.br).



SERVIÇO

Concerto de Natal

Onde: Palácio do Campo das Princesas - Praça da República, Santo Antônio, Recife

Quando: 06 de dezembro, às 19h30; e 07 de dezembro, às 17h30

Entrada gratuita

Concerto de Natal

Onde: Instituto Ricardo Brennand - Área externa da Capela Nossa Senhora das Graças, Várzea, Recife

Quando: 09 de dezembro, às 19h30; e 10 de dezembro, às 17h30 e 19h30

Ingressos: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia) à venda no site Guichê Web (www.guicheweb.com.br/concerto-de-natal-instituto-ricardo-brennand--09dez-sessao-19h30_48011)

