Sex, 05 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta05/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ESPETÁCULO

Aria Social estreia 4ª edição do Concerto de Natal em frente ao Palácio do Campo das Princesas; veja

O projeto promove neste fim de semana mais duas sessões gratuitas no mesmo espaço

Reportar Erro
Concerto de Natal do Aria Social estreia temporada natalina no Palácio do Campo das PrincesasConcerto de Natal do Aria Social estreia temporada natalina no Palácio do Campo das Princesas - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O Projeto Aria Social promove o Concerto de Natal estreou a sua 4ª edição nesta sexta-feira (5), com um espetáculo visual e sonoro, em frente ao Palácio do Campo das Princesas, no Recife. Em parceria com o Governo do Estado de Pernambuco e o Instituto Ricardo Brennand, a temporada natalina marca o fim de ano da instituição. 

Leia também

• Galeria Base Recife apresenta exposição individual "A Luz do Silêncio", de Ismael Caldas

• Vanessa da Mata e Festival Coquetel Molotov são destaques do fim de semana; confira

• Dez grandes franquias que a Netflix "ganha" na compra da Warner Bros. Discovery

Sob direção geral da bailarina Cecilia Brennand, a apresentação celebra o sentimento de amor, fraternidade, generosidade, paz e renovação desta época do ano. O Concerto de Natal reúne um grande elenco de 143 artistas, entre eles 55 bailarinos-cantores, 40 crianças no coral infantil, 10 bailarinos clássicos e uma orquestra com 38 músicos. 

"É emocionante se apresentar em frente ao Palácio do Governo, que é tão simbólico em Pernambuco, e de forma gratuita. Esse é o espetáculo mais emocionante que o Aria Social já fez, realmente transcende o nosso espírito nessa época do ano", destacou Cecilia antes da estreia do concerto.   

Neste sábado (6) e domingo (7), a apresentação segue em frente ao Palácio do Campo das Princesas, na Praça da República, no bairro de Santo Antônio, com entrada gratuita nos dois dias. O Concerto de Natal 2025 chega ao Instituto Ricardo Brennand, com ingressos à venda, nos dias 09 e 10 de dezembro, às 19h30, além de uma sessão extra na quarta (10), às 17h30. 

  • Concerto de Natal do Aria Social, no Palácio do Campo das Princesas. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
    Concerto de Natal do Aria Social, no Palácio do Campo das Princesas. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
  • Concerto de Natal do Aria Social, no Palácio do Campo das Princesas. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
    Concerto de Natal do Aria Social, no Palácio do Campo das Princesas. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
  • Concerto de Natal do Aria Social, no Palácio do Campo das Princesas. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
    Concerto de Natal do Aria Social, no Palácio do Campo das Princesas. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
  • Concerto de Natal do Aria Social, no Palácio do Campo das Princesas. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
    Concerto de Natal do Aria Social, no Palácio do Campo das Princesas. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
  • Cecilia Brennand no Concerto de Natal do Aria Social, no Palácio do Campo das Princesas. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
    Cecilia Brennand no Concerto de Natal do Aria Social, no Palácio do Campo das Princesas. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
  • Concerto de Natal do Aria Social, no Palácio do Campo das Princesas. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
    Concerto de Natal do Aria Social, no Palácio do Campo das Princesas. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
  • Cecilia Brennand no Concerto de Natal do Aria Social, no Palácio do Campo das Princesas. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
    Cecilia Brennand no Concerto de Natal do Aria Social, no Palácio do Campo das Princesas. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
  • Concerto de Natal do Aria Social, no Palácio do Campo das Princesas. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
    Concerto de Natal do Aria Social, no Palácio do Campo das Princesas. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
  • Concerto de Natal do Aria Social, no Palácio do Campo das Princesas. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
    Concerto de Natal do Aria Social, no Palácio do Campo das Princesas. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
  • Concerto de Natal do Aria Social, no Palácio do Campo das Princesas. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
    Concerto de Natal do Aria Social, no Palácio do Campo das Princesas. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
  • Cecilia Brennand no Concerto de Natal do Aria Social, no Palácio do Campo das Princesas. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
    Cecilia Brennand no Concerto de Natal do Aria Social, no Palácio do Campo das Princesas. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
  • Cecilia Brennand no Concerto de Natal do Aria Social, no Palácio do Campo das Princesas. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
    Cecilia Brennand no Concerto de Natal do Aria Social, no Palácio do Campo das Princesas. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
  • Concerto de Natal do Aria Social, no Palácio do Campo das Princesas. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
    Concerto de Natal do Aria Social, no Palácio do Campo das Princesas. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
  • Concerto de Natal do Aria Social, no Palácio do Campo das Princesas. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
    Concerto de Natal do Aria Social, no Palácio do Campo das Princesas. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O musical tem regência da maestrina Rosemary Oliveira, direção artística e coreografia de Ana Emília Freire e coreografia de balé clássico de Inêz Lima. No repertório emocionante estão incluídos hinos natalinos como "Adeste Fideles", "Pinheirinhos" e um trecho da obra "Nona Sinfonia de Beethoven". A equipe técnica e de produção é formada por 17 profissionais. 

''É desse modo que o espírito natalino está presente em tudo: no som que ecoa, na dança dos corpos e, sobretudo, na cena que se desenha diante do público. O Concerto de Natal é um quadro vivo - uma pintura coreográfica e musical que se enquadra frente ao Palácio, onde o gesto e a música se unem para expressar fé e amor'', explicou Ana Emília Freire

No palco o público pode acompanhar uma harmonia entre danças e músicas que traduzem o espírito natalino, unindo as coreografias, o coral e os figurinos repletos de cores e texturas, criados pela figurinista e artista plástica Beth Gaudêncio. 

''Estamos muito felizes e gratos em realizar o Concerto de Natal contando com a parceria do Governo de Pernambuco, sob a liderança da governadora Raquel Lyra. Será uma experiência inesquecível de arte, cultura e esperança para o nosso povo'', finalizou Cecília Brennand. 

O Aria Social
O Aria Social, fundado pela bailarina Cecilia Brennand, há mais de 30 anos, é uma instituição sem fins lucrativos que atua na formação completa de bailarinos-cantores e na introdução ao universo musical e do empreendedorismo. Atualmente, atende 580 alunos da Região Metropolitana do Recife. O projeto aceita doações, que podem ser realizadas via pix, pela Lei de Incentivo à Cultura (IRPF ou IRPJ), ou débito na conta de energia (www.ariasocialcontadobem.com.br). 

SERVIÇO
Concerto de Natal 
Onde: Palácio do Campo das Princesas - Praça da República, Santo Antônio, Recife
Quando: 06 de dezembro, às 19h30; e 07 de dezembro, às 17h30
Entrada gratuita

Concerto de Natal
Onde: Instituto Ricardo Brennand - Área externa da Capela Nossa Senhora das Graças, Várzea, Recife
Quando: 09 de dezembro, às 19h30; e 10 de dezembro, às 17h30 e 19h30
Ingressos: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia) à venda no site Guichê Web (www.guicheweb.com.br/concerto-de-natal-instituto-ricardo-brennand--09dez-sessao-19h30_48011)

*Com informações da assessoria

Reportar Erro

Veja também

Newsletter