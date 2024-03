A- A+

música e dança Aria Social inicia nova temporada do espetáculo "Capiba, pelas ruas eu vou" em março Primeira apresentação será no Teatro RioMar, no próximo dia 14

“Capiba, pelas ruas eu vou”, espetáculo do projeto Aria Social, inicia uma nova temporada no Recife. O musical, que conta a história de um dos grandes nomes da música pernambucana, inicia o ciclo de apresentações com uma sessão no teatro RioMar, no próximo dia 14, às 20h.

No Teatro de Santa Isabel, a produção estará em cartaz entre os dias 21 e 24 de março. No mês de abril, segue para o Teatro do Parque, subindo ao palco nos dias 20 e 21. Há também sessões já marcadas para os meses de junho e julho, totalizando 14 apresentações confirmadas até agora.

Com direção-geral de Cecília Brennand, presidente do Aria Social, o musical leva para o palco 45 bailarinos-cantores e 19 músicos. A direção musical e a regência são da maestrina Rosemary Oliveira. Já a concepção, direção artística e coreografia são de Ana Emília Freire.

No espetáculo, a trajetória de Lourenço da Fonseca Barbosa (1933-1997) é encenada com o auxílio dos frevos, valsas,sambas, maracatus, ciranda, marchas e ópera de sua composição. A montagem deve cumprir agenda em São Paulo no mês de julho.

Confira a agenda da temporada 2024:

Teatro RioMar

14/03/2024 - 20h

Teatro de Santa Isabel

21/03/2024 - 16h (escola) e 19h30

22/03/2024 - 19h30

23/03/2024 - 19h

24/03/2024 - 17h

Teatro do Parque

20/04/2024 - 19h

21/04/2024 - 17h

Teatro RioMar

06/06/2024 - 20h

Teatro de Santa Isabel

13/06/2024 - 19h30

14/06/2024 - 19h30

15/06/2024 - 19h

16/06/2024 - 17h

Teatro RioMar

04/07/2024 - 20h

Serviço:

Temporada do espetáculo “Capiba, pelas ruas eu vou”

Quando: A partir de 14 de março

Onde: Teatro RioMar, Teatro de Santa Isabel e Teatro do Parque

Ingressos a partir de R$ 25, à venda nos sites Uhuu (para o RioMar) e Guichê Web (para Teatro do Parque e Teatro de Santa Isabel)

