A- A+

social Aria Social promove concertos natalinos a partir desta sexta (5); confira locais e outras datas Apresentações se inspiram e celebram a essência do Natal

Leia também

• Com agenda intensa, Danni Suzuki se divide entre apresentar o "New Faces" e projetos no streaming

Espetáculo que marca o fim de ano do projeto Aria Social, o Concerto de Natal chega à sua 4ª edição com dois fins de semana de apresentações, em parceria com o Governo do Estado de Pernambuco e o Instituto Ricardo Brennand.

De hoje a domingo (7), sob direção geral da bailarina Cecilia Brennand, a apresentação que celebra o espírito de fraternidade da época acontece em frente ao Palácio do Campo das Princesas, no Recife, com entrada gratuita nos três dias. Já nos dias 09 e 10 de dezembro, às 19h30, o grupo artístico se apresentará no Instituto Ricardo Brennand, com ingressos à venda.

Concerto 2025

“Este ano, o mesmo Concerto de Natal, com estrutura, figurino, artistas e cenário idênticos, será encenado em dois locais diferentes, ambos com propósitos muito especiais. Diante do Palácio do Campo das Princesas, no centro da praça mais emblemática de Pernambuco, faremos três espetáculos gratuitos e completamente acessíveis ao público, democratizando a arte e participando de uma grande comunhão natalina. Já no Instituto Ricardo Brennand, para mim é emocionante apresentar o concerto, que é um verdadeiro louvor a Deus, diante da capela, templo de Cristo”, destaca Cecília Brennand, diretora geral e idealizadora do projeto.

No palco

Regido pela maestrina Rosemary Oliveira, direção artística e coreografia de Ana Emília Freire e coreografia de balé clássico de Inêz Lima, o musical conta com 144 artistas no elenco - sendo 55 bailarinos-cantores, 35 músicos de orquestra, quatro solistas, 40 crianças no coro infantil e 10 bailarinos clássicos - além da equipe técnica e de produção formada por 17 profissionais, totalizando 162 pessoas envolvidas na realização.

Segundo a organização, o medley de abertura reúne orquestra, coral e bailarinos em um só compasso. “O repertório passeia desde as tradicionais canções que aquecem os corações, como ‘Adeste Fideles’ e ‘Pinheirinho’, finalizando com o último trecho do quarto movimento da vibrante ‘Nona Sinfonia de Beethoven’”, esmiuça a maestrina.

No Concerto de Natal 2025 dança e música dialogam de forma a tarduzir a essência do Natal.

As coreografias unem o coral com a dança, tecendo entre eles um diálogo de gestos e emoções que traduzem a essência do Natal.

“É desse modo que o espírito natalino está presente em tudo: no som que ecoa, na dança dos corpos e, sobretudo, na cena que se desenha diante do público. O Concerto de Natal é um quadro vivo - uma pintura coreográfica e musical que se enquadra frente ao Palácio, onde o gesto e a música se unem para expressar fé e amor”, explica Ana Emília Freire, diretora artística e coreógrafa do espetáculo.

“Estamos muito felizes e gratos em realizar o Concerto de Natal contando com a parceria do Governo de Pernambuco, sob a liderança da governadora Raquel Lyra. Será uma experiência inesquecível de arte, cultura e esperança para o nosso povo”, acrescenta Cecília Brennand, bailarina e diretora geral do concerto, que também surge em cena compartilhando a força da maturidade artística.

Das mãos de Beth Gaudêncio, figurinista e artista plástica, nascem as cores e as texturas que vestem a música e a dança dos artistas do Concerto de Natal 2025, e suas criações são um convite para que cada olhar se deixe tocar pela magia do Natal.

O Aria Social

O Aria Social, fundado pela bailarina Cecilia Brennand, há mais de 30 anos, é uma instituição sem fins lucrativos que atua na formação completa de bailarinos-cantores e na introdução ao universo musical e do empreendedorismo. Atualmente, atende 580 alunos da Região Metropolitana do Recife. O projeto aceita doações, que podem ser realizadas via pix, pela Lei de Incentivo à Cultura (IRPF ou IRPJ), ou débito na conta de energia.

SERVIÇO

Concerto de Natal

Onde: Palácio do Campo das Princesas - Praça da República, Santo Antônio, Recife

Quando: 05 e 06 de dezembro, às 19h30; e 07 de dezembro, às 17h30

Entrada gratuita

Concerto de Natal

Onde: Instituto Ricardo Brennand - Área externa da Capela Nossa Senhora das Graças, Várzea, Recife

Quando: 09 e 10 de dezembro de 2025, às 19h30

Ingressos: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia) à venda no site Guichê Web

Veja também