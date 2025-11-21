A- A+

MUSICAL Aria Social prepara "Concerto de Natal", unindo música e dança, para público mais amplo Em sua quarta edição, o musical terá apresentações no Instituto Ricardo Brennand e em frente ao Palácio do Campo das Princesas

Já é tradição do projeto Aria Social encerrar o ano com um grande espetáculo natalino, unindo música e dança em uma noite que celebra a esperança. Ampliando o alcance da produção artística, o “Concerto de Natal” será apresentado este ano em dois palcos: em frente ao Palácio do Campo das Princesas, de 5 a 7 de dezembro, e no Instituto Ricardo Brennand (IRB), nos dias 9 e 10.

“São apresentações em espaços completamente diferentes. Já fazemos no IRB há quatro anos, diante da Capela Nossa Senhora das Graças, e é sempre uma grande emoção, porque esse espetáculo é um louvor a Deus. Agora, poder fazer também em frente ao Palácio, de forma gratuita, em parceria com o Governo do Estado, será outra experiência incrível, porque mais pessoas terão a oportunidade de ver. É uma democratização cultural enorme”, afirma Cecília Brennand, fundadora do Aria Social e diretora geral do espetáculo.









O elenco do musical conta com 144 artistas, incluindo 55 bailarinos-cantores, 35 músicos de orquestra, 4 solistas, 40 crianças no coro infantil e 10 bailarinos clássicos. Somando ainda a equipe técnica e de produção formada por 17 profissionais, o espetáculo totaliza 162 pessoas envolvidas na sua realização.

Segundo a maestrina Rosemary Oliveira, que assina a direção musical, o repertório do concerto é composto por músicas bem conhecidas pelo público. “São canções como ‘Pie Jesu’, ‘Ó Noite Santa’ e ‘Aleluia de Handel’, que não poderia faltar. Neste ano, vamos finalizar com um dos trechos do quarto movimento da ‘Nona Sinfonia’ de Beethoven, que traz essa união para a humanidade”, explica a musicista.

Para que tudo o que foi previsto seja executado com perfeição, o grupo vem ensaiando arduamente há dois meses, com direção artística e coreografia de Ana Emília Freire. A parte que envolve o balé clássico é coreografada por Inêz Lima. Já os figurinos são assinados por Beth Gaudêncio.

“Neste ano, resolvemos colocar pela primeira vez um coro infantil, que vai cantar junto com o coro de jovens. Com exceção da orquestra, que montei com músicos convidados, todo o elenco é formado por alunos do Aria Social. Será um momento muito especial para todos”, aponta Rosemary.

Além de acompanhar de perto todos os preparativos para o “Concerto de Natal”, Cecília Brennand também estará em cena, levando para o palco sua experiência como bailarina. “Um ponto forte do espetáculo é essa união entre música e dança. O coro não só canta. Há também todo um trabalho gestual. Então, o público vai ver movimento o tempo inteiro”, explica a diretora.

O Aria Social foi criado por Cecília Brennand há mais de três décadas. Localizada em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, a instituição sem fins lucrativos oferece formação completa em canto e dança para crianças, adolescentes e jovens. Atualmente, o projeto social atende 580 alunos da Região Metropolitana do Recife.

Serviço:

Concerto de Natal do Aria Social

Quando: 05 e 06 de dezembro, às 19h30, e 7 de dezembro, às 17h30

Onde: Palácio do Campo das Princesas – Praça da República, Santo Antônio, Recife

Entrada gratuita

Quando: 09 e 10 de dezembro, às 19h30

Onde: Instituto Ricardo Brennand - Área externa da Capela Nossa Senhora das Graças, Várzea, Recife

Ingressos por R$ 120 e R$ 60 (meia-entrada), no site Guichê Web

Informações: @projetoariasocial (Instagram)



