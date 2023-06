Ariana Grande posta performance de Beyoncé nas redes e alimenta especulações sobre remix

A- A+

Ariana Grande postou, neste domingo (4), uma imagem de um show da "Renaissance Word Tour", de Beyoncé, durante a música PLastic off the soda", e gerou muita expectiva dos fãs sobre um possível remix da faixa.



"Ariana postou especificamente uma foto de Beyoncé cantando plástico no sofá, com 8 pontos de exclamação. POTS é a 8ª faixa do Renaissance. a última vez que Beyoncé terminou em Londres, nós ganhamos um álbum. POTS REMIX FT ARIANA OUT AT MIDNIGHT GET UP", postou um fã

Confira o storie misterioso de Ariana Grande:

Storie no Instagram de Ariana Grande gerou especulações sobre possibilidade de gravação de remix da música "Plastic Off The Soda"

Ariana Grande postou um stories de Beyoncé na “Renaissance World Tour” durante o bloco de “PLASTIC OFF THE SOFA” pic.twitter.com/wxMuMlbsUv — Tracklist (@tracklist) June 4, 2023

Tem 8 pontos de exclamação e dia 8 cai numa quinta o dia perfeito p anunciar o remix pic.twitter.com/1Kh9k1ug6l — finally the stars alignnn (@fnllystarsalign) June 4, 2023

A Ariana Grande postando UMA foto do show da Beyoncé e justo na parte de qual musica? Exatamente, Plastic Off The Sofa pic.twitter.com/YQjOFBmwJQ — SINCE BRUNO (@since_bruno) June 4, 2023

