cinema Ariana Grande e Cynthia Erivo visitarão São Paulo para divulgação de "Wicked: Parte 2" Tour global do filme começará pelo Brasil

São Paulo ficará um pouquinho mais verde e rosa no início de novembro. A capital paulista receberá a visita da equipe de "Wicked: Parte 2", com direito a presença das atrizes Ariana Grande e Cynthia Erivo.

O elenco do filme participará de evento de divulgação em São Paulo no dia 4 de novembro.

A visita está sendo promovida pela Universal Pictures e pela TV Globo, quem compartilhou a novidade em post nas redes sociais.

Após a passagem pelo Brasil, o time de "Wicked: Parte 2" parte para a sequência da turnê global em Paris, Londres, Cingapura e Nova York.

O longa chega aos cinemas brasileiros no dia 20 de novembro.

