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Música Ariana Grande entra na Justiça para investigar hackers que acessaram músicas inéditas Cantora apresentou ação na Califórnia para identificar responsáveis por uma série de invasões que resultaram no vazamento de dezenas de canções, fotos e vídeos privados

A cantora e atriz Ariana Grande entrou na Justiça da Califórnia, nos Estados Unidos, para tentar identificar os responsáveis por uma série de ataques hackers que, segundo ela, invadiram contas de pessoas de seu círculo profissional para roubar músicas inéditas, fotos particulares, vídeos de bastidores e outros materiais confidenciais.

De acordo com o site americano The Hollywood Reporter, o esquema teria ocorrido ao longo de vários anos e provocado o vazamento de dezenas de conteúdos exclusivos na internet.

A ação, apresentada nesta segunda-feira (27), não identifica os supostos invasores. Em vez disso, Ariana pede autorização judicial para emitir intimações a provedores de internet e plataformas digitais com o objetivo de rastrear os responsáveis por meio de seus registros e pegadas digitais.

Segundo o processo, os hackers invadiram contas de fotógrafos, produtores musicais e outros colaboradores que tinham acesso a materiais ainda não divulgados da artista. Após obterem acesso aos arquivos, eles teriam baixado músicas inéditas, gravações de sessões em estúdio, conteúdos relacionados a videoclipes, imagens de bastidores e fotografias privadas, que depois passaram a ser comercializados na internet.

A ação descreve uma sequência de invasões ao longo dos últimos anos. Em 2019, as credenciais de acesso à conta do Dropbox de um fotógrafo que trabalhava com Ariana teriam sido roubadas. No ano seguinte, o celular de um dos produtores da cantora foi invadido, o que resultou no vazamento de gravações master inéditas, produções ainda inacabadas e vídeos registrados durante sessões de gravação.

O processo afirma ainda que, somente em 2023, 45 músicas inéditas de Ariana Grande foram divulgadas ilegalmente antes dos lançamentos oficiais. Entre as faixas que acabaram vazando estão "Fantasize", "That Bitch is Mine" e "White Tee".

O episódio mais recente citado na ação ocorreu em 2024. Segundo a cantora, os hackers realizaram um ataque de phishing contra um técnico digital que trabalhava para outro fotógrafo ligado à artista. Eles teriam criado um endereço de Gmail e um domínio na internet se passando pelo profissional, induzindo o técnico a enviar arquivos confidenciais de Ariana Grande aos criminosos.

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