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FAMOSOS Ariana Grande fala pela primeira vez sobre pausa na carreira: "Não foi uma decisão impulsiva" Cantora afirmou durante show em Chicago que decisão foi tomada após um processo de reflexão; assessoria citou "escrutínio público interminável" ao anunciar afastamento

Ariana Grande afirmou pela primeira vez que a decisão de se afastar da exposição pública após o fim da turnê Eternal Sunshine Tour foi planejada há muito tempo. Durante um show realizado na noite de segunda-feira, em Chicago, a cantora disse que resolveu abordar o assunto diretamente com os fãs para evitar interpretações equivocadas sobre sua decisão.

— O anúncio feito ontem não foi uma decisão reativa nem impulsiva. Foi algo que eu havia decidido planejar... silenciosamente, há muito tempo.

No primeiro de três shows no United Center, Ariana contou que preparou anotações para não esquecer o que gostaria de dizer ao público.

— A decisão foi tomada de um lugar de reflexão e fortalecimento.

Cantora defende pausa e fala sobre limites

Durante a apresentação, Ariana também comentou as manifestações de preocupação de fãs após o anúncio de seu afastamento.

— Ouvi dizer que meus fãs estavam preocupados que a negatividade estivesse estragando as coisas para mim, mas... isso não poderia estar mais longe da verdade.

Ela afirmou, segundo a BBC, que estabelecer limites é necessário para preservar o bem-estar.

— Limites precisam ser estabelecidos, seres humanos precisam de uma pausa de vez em quando.

A cantora agradeceu o apoio dos fãs e disse que a relação construída com o público é mais importante do que as repercussões externas.

— Não importa quais ruídos existam lá fora, nada jamais será capaz de distorcer a minha realidade ou ser mais real para mim do que este amor que compartilhamos.

Em seguida, acrescentou:

— Eu amo vocês, é isso que eu sempre quero... o resto dessas coisas não é um peso que me cabe carregar.

Ao explicar por que decidiu falar sobre o assunto durante o show, Ariana afirmou:

— Às vezes, quando uma história não vem diretamente de mim, ela pode acabar sendo exagerada.

Ela reforçou a mensagem em seguida:

— Não importa quais ruídos existam lá fora, nada será capaz de distorcer a minha realidade nem de ser mais real para mim, ou menos real para mim, do que este amor que compartilhamos.

Assessoria cita pressão da exposição pública

A manifestação da cantora ocorreu após sua assessoria informar, no fim de semana, que Ariana pretende se afastar da exposição pública depois do encerramento da Eternal Sunshine Tour.

Em declaração à revista People, um representante da artista afirmou que ela fará "uma pausa mais do que merecida" após enfrentar um "escrutínio público interminável e constante" durante suas aparições.

A turnê será encerrada em 1º de setembro. Antes disso, Ariana fará uma temporada de dez apresentações em Londres.

Sobre a série de shows, a cantora afirmou que a Eternal Sunshine Tour foi "uma das experiências mais curativas, bonitas, certas e especiais" de sua vida.

Musical também terá mudança no elenco

A pausa também significa que Ariana Grande não participará mais da produção de Sunday in the Park with George, musical de Stephen Sondheim que será apresentado no Barbican, em Londres, no próximo ano.

A cantora estava escalada para atuar ao lado de Jonathan Bailey, seu colega no filme Wicked.

Em nota, um porta-voz do Barbican afirmou:

— Esperamos sinceramente poder recebê-la no Barbican um dia, quando for o momento certo.

O representante acrescentou que novas informações sobre o elenco da produção serão divulgadas em breve.

Nos últimos anos, a aparência física e a saúde de Ariana Grande foram alvo de especulações nas redes sociais. Após o anúncio da pausa, fãs manifestaram apoio à cantora, e a hashtag #weloveyouariana figurou entre os assuntos mais comentados nas plataformas digitais.

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