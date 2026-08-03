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Música Ariana Grande fará 'pausa' na carreira ao fim de turnê após críticas Com a decisão, a cantora também ficará de fora do revival do musical Sunday in the Park with George, que teria uma temporada em Londres no próximo verão do hemisfério norte (inverno brasileiro)

Ariana Grande fará uma pausa em sua carreira para 'dar um passo atrás em sua visibilidade', anunciou um representante da atriz e cantora neste domingo, 2, à revista People. Ela deve parar logo após o fim da turnê Eternal Sunshine, prevista para 1º de setembro de 2026.

Com a decisão, Ariana Grande também ficará de fora do revival do musical Sunday in the Park with George, que teria uma temporada em Londres no próximo verão do hemisfério norte (inverno brasileiro), na qual contracenaria com Jonathan Bailey.

Alvo de críticas

"Ela espera concluir a turnê em grande estilo, tanto de forma saudável quanto feliz, e então ter um intervalo muito merecido dos trabalhos em frente ao público e aparições que a levaram a um interminável escrutínio público que tem acontecido. A turnê foi uma experiência linda para ela, que ama seus fãs e adorou cada minuto", informou o representante, não identificado.

Nos últimos anos, a artista chamou atenção por seu trabalho nos filmes Wicked, chegando a comparecer a diversos eventos de divulgação e premiações. Parte do público e da imprensa, porém, apontaram possíveis questões envolvendo sua saúde, por conta de aparente magreza.

Além dos shows, Ariana Grande lançou recentemente seu álbum Petal. No single que dá nome ao disco, por exemplo, o videoclipe mostra uma personagem que usa uma serra elétrica e corta a cabeça de pessoas que a julgam em tom crítico.

Carol Prado, colunista do Estadão, destaca que é o primeiro álbum de Ariana Grande após uma temporada intensa de trabalhos, em que "ela parece estar em um momento de crise na relação com a fama". "Ela fala de um relacionamento tóxico e obsessivo, em letra que pode ser tanto sobre um parceiro romântico quanto sobre seu público".

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