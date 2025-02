De Ariana Grande a Jessica Chastain, Fernanda Torres ganha fãs famosas e brilha em revistas

A- A+

A vida segue prestando para Fernanda Torres.

Indicada ao Oscar 2025 na categoria de melhor atriz por “Ainda estou aqui”, ela tem feito sucesso em Hollywood e recebido elogios de nomes como Ariana Grande (concorrente a melhor atriz coadjuvante) e Jessica Chastain (vencedora da premiação por “Os olhos de Tammy Faye”, em 2022).

A atriz também segue brilhando ao ganhar destaque em revistas americanas como CULTURED, Interview e W Magazine.

Durante a participação no Festival de Cinema de Santa Bárbara, Fernanda até ganhou uma nova fã, a artista pop Ariana Grande, que fez uma publicação em que mencionou um encontro com a brasileira no Instagram, rede na qual tem 376 milhões de seguidores.

“Muito obrigada Festival de Santa Bárbara por esta homenagem e por me incluir em uma noite tão linda. É uma honra estar nessa companhia e compartilhar isso com tantos artistas que tanto admiro. Eu nunca (nunca, jamais) me recuperarei do toss toss de Fernanda”, escreveu Ariana.

O “toss toss” em questão é a balançada de cabelo, uma das características de Glinda, personagem da cantora em “Wicked”.

Já Jessica Chastain, que entrevistou a artista para a revista Interview, demonstrou muito interesse pelo trabalho dela em “Ainda estou aqui”, no qual interpreta a advogada Eunice Paiva.

Na conversa, a americana não gostou nada quando a brasileira insistiu em diminuir a própria atuação.

“Você tem que aceitar os créditos pelo seu trabalho”, afirmou ela quando Fernanda tentou atribuir todos os méritos do desempenho à personagem que vive no longa.

“Bem, quero ser sua amiga. Sua atuação é inacreditável e estou muito feliz que foi incluída nesse grupo de pessoas que estão sendo reconhecidas”, disse ela em outro momento.

Vogue, Washington Post e WMag

Além das companhias estreladas, Fernanda tem ganhado cada vez mais espaço na mídia de Hollywood.

Ela foi a capa da edição anual de artes e filmes da revista americana CULTURED, que a apresenta como a “queridinha de Hollywood”.

No dia da cerimônia do Globo de Ouro, no qual Fernanda conquistou o prêmio de melhor atriz em filme de drama, a artista foi ainda destaque na revista americana W Magazine, ganhando um ensaio fotográfico.

A publicação ressaltou que a atriz faz parte de uma “realeza brasileira” por ser filha de Fernanda Montenegro.

Depois, a tradicional Variety também publicou um ensaio fotográfico com Fernanda e com Selton Mello, que interpreta o engenheiro e ex-deputado Rubens Paiva.

Na entrevista, a atriz lembrou que não era a primeira escolha de Walter Salles para o papel de Eunice.

“Claro que sou uma atriz dramática, mas fiquei muito conhecida por duas grandes comédias (’Os normais’ e ‘Tapas & beijos’). Acho que fiz muita comédia para o Walter pensar em mim", brinca.

Sintoma de como a campanha para o Oscar está quente, só nesta semana, Fernanda Torres foi perfilada pela Vogue América e pelo jornal The Washington Post, que afirmou: "A vencedora de melhor atriz pode estar escondida à vista de todos."

