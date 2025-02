Ariana Grande posta foto de encontro com Fernanda Torres: 'Nunca irei me recuperar'

Fernanda Torres conquistou mais uma fã após sua participação no Festival de Cinema de Santa Bárbada: Ariana Grande.

A cantora americana fez um post destacando o encontro com a brasileira em seu perfil no Instagram, onde tem 376 milhões de seguidores.

"Muito obrigada Festival de Santa Bárbara por esta homenagem e por me incluir em uma noite tão linda. É uma honra estar nessa companhia e compartilhar isso com tantos artistas que tanto admiro. Eu nunca (nunca, jamais) me recuperarei do toss toss de Fernanda!", afirmou Ariana.