Teatro "Ariel, a Pequena Sereia" é opção de teatro para as crianças neste final de semana Espetáculo retorna ao Teatro Barreto Júnior, neste sábado (22) e domingo (23), às 16h30

A programação cultural deste final de semana traz para o público infantil a peça teatral "Ariel, a Pequena Sereia". O espetáculo ganha sessões no Teatro Barreto Júnior, neste sábado (22) e domingo (23), às 16h30.

Apresentada pela Humantoche Produções, a montagem leva para o teatro efeitos como bolhas de sabão, iluminação especial e chuva de confetes. O objetivo é tornar a encenação cada vez mais lúdica.



Inspirado no clássico da literatura infantil e na animação da Disney, o espetáculo conta a história da sereia Ariel. Apaixonada por um príncipe, ela faz um acordo com uma bruxa do mar, trocando sua voz por pernas humanas.

Serviço:

“Ariel, a Pequena Sereia”

Sábado (22) e domingo (23), às 16h30

No Teatro Barreto Júnior (Rua Estudante Jeremias Bastos – Pina, Recife – PE)

Ingressos: R$ 70 e R$ 35 (meia-entrada), à venda no site Sympla



