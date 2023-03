A- A+

Teatro "Ariel: a Pequena Sereia": espetáculo infantil realiza apresentação no Teatro Barreto Júnior Sessão da peça teatral será neste domingo (19), às 10h30

O espetáculo "Ariel: a Pequena Sereia", da Humantoche Produções, volta a ser apresentado. A sessão ocorre neste domingo (19), a partir das 10h30, no Teatro Barreto Júnior.

Com uma hora de duração, a peça conta com um elenco totalmente pernambucano. Efeitos como bolhas de sabão, iluminação especial e chuva de confetes são utilizados para tornar a experiência mais lúdica.



A montagem é uma adaptação livre do conto de Hans Christian Andersen. Na trama, Ariel é uma sereia que se apaixona por um príncipe e, por isso, faz um acordo com a bruxa do mar para transformar-se em humana.

Serviço:

Espetáculo “Ariel, a Pequena Sereia”

Neste domingo (19), às 10h30

No Teatro Barreto Júnior (Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina)

Ingressos: R$ 70 e R$ 35 (meia-entrada); crianças de até 12 anos pagam meia-entrada



