Teatro "Ariel, a Pequena Sereia" ganha mais duas sessões no Barreto Júnior; saiba mais Espetáculo aproveita o sucesso da pré-estréia do filme nos cinemas para contar nos palcos a clássica história infantil

Adaptação de livre inspiração no clássico da literatura mundial de Hans Christian Andersen, o espetáculo da Humantoche Produções "Ariel, a Pequena Sereia" volta aos palcos com mais duas sessões no Teatro Barreto Júnior, neste sábado (6) e domingo (7), às 16h30.

A peça pernambucana aproveitou a proximidade com o lançamento nos cinemas da adaptação live-action do filme "A Pequena Sereia", da Disney, para contar sua interpretação do clássico no teatro. O espetáculo conta com efeitos especiais como chuva de confetes, bolhas de sabão e iluminação especial para aumentar a imersão para a criançada.

Os ingressos são vendidos através do Sympla, no valor de R$ 70 (inteira) ou R$ 35 (meia-entrada). Além de estudantes, professores, PNE e idosos, crianças de até 12 anos pagam meia. Há ainda a opção de ingresso promocional de R$ 35, válida por tempo limitado.

O espetáculo é livre para todos os públicos e tem, em média, uma hora de duração. Todo o elenco é composto por artistas pernambucanos, e os figurinos e cenários são exclusivos, desenvolvidos em Pernambuco.

SERVIÇO

Espetáculo "Ariel, a Pequena Sereia"

Quando: Sábado (6/5) e domingo (7/5) às 16h30

Onde: Teatro Barreto Júnior

Ingressos: R$ 70 (inteira) ou R$ 35 (meia-entrada), através do Sympla.

