BTS revela as faixas de "Arirang", álbum que marca o retorno do grupo sul-coreano
Com 14 faixas inéditas, novo disco de inéditas do grupo será lançado em 20 de março
O BTS anunciou nesta terça-feira (3), no perfil oficial do grupo nas redes sociais, o lançamento do seu novo álbum. "Arirang" contará com 14 faixas.
Esse é o primeiro lançamento oficial do BTS com músicas inéditas desde "Map of the Soul: 7", lançado em 2020. Em 2022 o BTS chegou a lançar "Proof", álbum comemorativo que reuniu músicas já conhecidas do grupo.
As 14 faixas do "Arirang" foram desenvolvidas ao longo de 2025 e marcam o retorno da banda após pausa de quase quatro anos, quando os seus membros prestaram serviço militar na Coreia do Sul.
Com lançamento marcado para 20 de março, o novo projeto é um agredecimento aos ARMY, fãs do grupo, pela espera e parceria durante esse período.
"Arirang" é o quinto álbum do BTS e busca resgatar a essência do conjunto. A faixa principal intitulada "SWIM", é um exemplo desse resgate. Com um estilo pop alternativo, ela fala sobre a importância de seguir em frente sem se perder nas adversidades da vida.
O retorno do BTS terá sua primeira apresentação exibida ao vivo pela Netflix no dia 21 de março às 8h. A Netflix também vai estrear, em 27 de março, o documentário "BTS: O reencontro", com bastidores da criação do novo disco. O primeiro trailer do documentário será lançado nesta quarta-feira (4).
As versões físicas e digitais do novo álbum do grupo já estão em pré-venda. Confira a tracklist de "Arirang":
"Body to Body"
"Hooligan"
"Aliens"
"FYA"
"2.0"
"No. 29" (interlúdio)
"Swim"
"Merry Go Round"
"Normal"
"Like Animals"
"they don't know 'bout us"
"One More Night"
"Please"
"Into the Sun"