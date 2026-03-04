A- A+

MÚSICA BTS revela as faixas de "Arirang", álbum que marca o retorno do grupo sul-coreano Com 14 faixas inéditas, novo disco de inéditas do grupo será lançado em 20 de março

O BTS anunciou nesta terça-feira (3), no perfil oficial do grupo nas redes sociais, o lançamento do seu novo álbum. "Arirang" contará com 14 faixas.



Esse é o primeiro lançamento oficial do BTS com músicas inéditas desde "Map of the Soul: 7", lançado em 2020. Em 2022 o BTS chegou a lançar "Proof", álbum comemorativo que reuniu músicas já conhecidas do grupo.

As 14 faixas do "Arirang" foram desenvolvidas ao longo de 2025 e marcam o retorno da banda após pausa de quase quatro anos, quando os seus membros prestaram serviço militar na Coreia do Sul.



Com lançamento marcado para 20 de março, o novo projeto é um agredecimento aos ARMY, fãs do grupo, pela espera e parceria durante esse período.

"Arirang" é o quinto álbum do BTS e busca resgatar a essência do conjunto. A faixa principal intitulada "SWIM", é um exemplo desse resgate. Com um estilo pop alternativo, ela fala sobre a importância de seguir em frente sem se perder nas adversidades da vida.

O retorno do BTS terá sua primeira apresentação exibida ao vivo pela Netflix no dia 21 de março às 8h. A Netflix também vai estrear, em 27 de março, o documentário "BTS: O reencontro", com bastidores da criação do novo disco. O primeiro trailer do documentário será lançado nesta quarta-feira (4).

As versões físicas e digitais do novo álbum do grupo já estão em pré-venda. Confira a tracklist de "Arirang":



"Body to Body"

"Hooligan"

"Aliens"

"FYA"

"2.0"

"No. 29" (interlúdio)

"Swim"

"Merry Go Round"

"Normal"

"Like Animals"

"they don't know 'bout us"

"One More Night"

"Please"

"Into the Sun"

Veja também