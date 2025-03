A- A+

Justiça Aritana Maroni: quem é a influencer e ex-Masterchef presa por tráfico no carnaval de Salvador A paulista estava com duas amigas no desfile de um bloco, quando o grupo foi abordado pela polícia no Circuito Dodô

A influenciadora digital Aritana Maroni foi presa em flagrante por tráfico de drogas, no Carnaval de Salvador, na madrugada desta terça-feira. Aritana Maroni é conhecida por já ter participado de vários realities shows.

Apaixonada por gastronomia, ela estreou na segunda temporada do MasterChef Brasil, em 2015.

Dois anos depois, a influenciadora digital esteve no elenco de "A Fazenda", em uma edição apenas com ex-participantes de realities.

No ano seguinte, Aritana participou do "Power Couple Brasil" ao lado do marido, Paulo Rogério, e foi uma das finalistas, mas não levou o prêmio. Em 2019, ela ainda participou do "Troca de Esposas".

No Power Couple, ela falou sobre um episódio violento do pai. Aritana contou que seu então marido, Paulo Rogério, a defendeu: "Eu falei pro meu pai que não gostava de uma namorada dele da época, e ele ficou revoltado, berrando comigo. O Paulo botou a mão no peito dele e disse que jamais ele falaria dessa forma comigo enquanto estivéssemos casados, que meu pai nunca ia fazer isso de novo"

Presa por tráfico de drogas

Aritana foi presa em flagrante por tráfico de drogas, no Carnaval de Salvador. Segundo o G1, a polícia não informou qual tipo e a quantidade exata de droga encontrada.

Segundo informações apuradas pelo g1, a paulista estava com duas amigas no desfile de um bloco, quando o grupo foi abordado no Circuito Dodô (Barrra-Ondina).

Após a prisão, as três foram encaminhadas para Central de Flagrantes, onde o caso foi registrado, e depois encaminhadas para a Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso (Deati), onde ficaram custodiadas.

