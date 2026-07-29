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FAMOSOS Arlindinho se pronuncia após ser acusado de trair Erika Januza: "Tentar ser um homem melhor" Arlindinho disse ter conversado com Erika pessoalmente

O cantor e compositor Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, se pronunciou depois de boatos sobre ter traído a então namorada, a atriz Erika Januza, nesta quarta-feira, 29. Em um comunicado, ele pediu desculpas à ex-companheira e disse "tentar ser um homem melhor a cada dia".

"Eu poderia falar sobre versões, interpretações e circunstâncias Mas, sinceramente, isso não é importante agora", escreveu o cantor na nota divulgada no Instagram. "O que realmente importa é que as minhas atitudes decepcionaram pessoas que não mereciam passar por isso."

Arlindinho disse ter conversado com Erika pessoalmente. "Sinto muito por ter decepcionado você. Tenho muito respeito pela sua história e pela mulher que você é", afirmou, se dirigindo à atriz.

O artista ainda comentou que o episódio o fez "enxergar algumas coisas que preciso olhar com mais coragem" e que agora conta com o apoio "de profissionais, da minha família e da minha fé".





"Eu sei que não tenho como mudar o que aconteceu. Tenho apenas a responsabilidade de aprender com isso", disse. Por fim, ele pediu por respeito. "Nenhum erro justifica que outras pessoas continuem sendo feridas. Espero, de verdade, que o tempo e as minhas atitudes mostrem o compromisso que assumo hoje."

A crise no relacionamento ganhou repercussão no fim de semana, após a divulgação de imagens por uma colunista que mostravam Arlindinho deixando uma casa de swing na Zona Sul do Rio de Janeiro acompanhado por duas mulheres. O registro foi feito em 10 de julho, quando os dois ainda mantinham o namoro.

Na terça, Erika falou sobre o fim do relacionamento. "A partir de agora, se perguntar o que é o amor para mim, eu não sei responder. Não sei explicar mais. Quem sabe um dia", declarou.

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