luto Arlindo Cruz compôs sambas para Império Serrano, Vila Isabel e Grande Rio; relembre Cantor e compositor morreu aos 66 anos

Arlindo Cruz (1958-2024) teve uma relação de amor e intimidade com o carnaval carioca. O músico compôs várias músicas para agremiações do Rio, principalmente para o Império Serrano, escola de Madureira que era um dos seus grandes amores. O compositor, autor de sambas memoráveis, morreu nesta sexta-feira (8), aos 66 anos.

O primeiro samba que Arlindo compôs para o Império foi "Jorge Amado, axé Brasil", que a escola levou para a Avenida em 1989, homenageando o escritor baiano. Naquela ocasião, o Império terminou na 10ª colocação do extinto Grupo 1. Aluízio Machado, Beto Sem Braço e Bicalho são parceiros de Arlindo na composição.

A melhor resultado que o Império Serrano alcançou com um samba-enredo de Arlindo Cruz foi em 1996, quando a Verde e Branco desfilou na Sapucaí embalada pela música "Verás que um filho teu não foge à luta". Era uma grande celebração ao sociólogo Betinho, que desfilou em um dos carros da escola. A crítica especializada da época, de maneira geral, classificou como injusta a sexta colocação para o Império, que deveria estar mais no topo, disseram.

Arlindo também compôs para outras escolas. Na Grande Rio, foi autor de dois sambas que performaram bem na Marquês de Sapucaí. Com "Do verde de Coarí, vem meu gás, Sapucaí!", a escola de Caxias ficou em terceiro lugar em 2008. E com "Das arquibancadas ao camarote número 1, uma Grande Rio de emoção, na Apoteose do seu coração", em 2010, a Grande Rio se consagrou vice-campeã.

Império Serrano

'Jorge Amado, axé Brasil' (1989)

'Império Serrano, um ato de amor' (1993)

'E verás que um filho teu não foge à luta' (1996)

'O mundo dos sonhos de Beto Carreiro' (1997)

'Uma rua chamada Brasil' (1999)

'O Rio corre pro mar' (2001)

'E onde houver trevas... que se faça a luz!' (2003)

'O Império do divino' (2006)

'Ser diferente é normal - O Império Serrano Faz a Diferença no Carnaval' (2007)

'Dona Ivone Lara: O enredo do meu samba' (2012)

'Poemas aos peregrinos da fé' (2015)

'Silas canta Serrinha' (2016)

Grande Rio

'Do verde de Coarí, vem meu gás, Sapucaí!' (2008)

'Das arquibancadas ao camarote número 1, uma Grande Rio de emoção, na Apoteose do seu coração' (2010)

Vila Isabel

'Você Samba lá...que eu sambo cá! O canto livre de Angola' (2012)

'A Vila canta o Brasil, celeiro do mundo - Água no feijão que chegou mais um' (2013)

'Retratos de um Brasil plural' (2014)

Leão de Nova Iguaçu

'Filho de mestre... Mestre Andrezinho é a eterna estrela do samba' (2013)

'Quero ver quem não vai se embalar... Babi Cruz, A verdadeira majestade da passarela!' (2014)

